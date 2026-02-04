自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新生兒聽力篩檢 把握1316原則

2026/02/04 05:30
新生兒聽力篩檢 把握1316原則

▲先天性聽力損失外觀難以察覺，接受聽力篩檢，可及早發現異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

聽力是語言發展的起點，但先天性聽力損失往往在外觀上難以察覺。依國際統計，每千名新生兒約有3至5名有先天性聽力損失，若未及早發現與介入，恐影響語言發展、學習能力及社交互動。國民健康署提醒家長，新生兒即使外表健康，也應確實接受聽力篩檢，並把握「1316原則」，及早揪出異常、介入療育。

每千名新生兒 約3至5名先天性聽損

國健署婦幼健康組簡任技正張櫻淳指出，新生兒先天性聽力損失無法單靠肉眼判斷，必須透過聽力篩檢才能及早發現。依世界衛生組織指出，全球僅約1/3國家全面提供新生兒聽力篩檢服務；我國自2022年全面推動新生兒聽力篩檢以來，覆蓋率長期維持在9成以上，近年已接近99%。其中在2023年新生兒聽力篩檢中，發現786名聽力損失兒童；2024年發現779名聽力損失兒童，顯示即使篩檢普及，仍有不少孩子需要後續確診與療育銜接。

及早揪出異常 避免錯過黃金治療期

為避免延誤診斷與療育時機，國民健康署呼籲家長與醫療團隊共同配合「1316原則」：

●出生「1」個月內完成篩檢：新生兒出生後應盡早完成聽力篩檢，最好於住院期間、出生72小時內進行，勿因投保商業保險而延後。

●出生「3」個月內完成確診檢查：若篩檢未通過，應於出生後3個月內完成確診檢查，確認是否有聽力損失及其程度。

●確診後「1」個月內選配輔具：依醫療專業評估，儘早選配合適的助聽器或人工電子耳等輔具。

●出生「6」個月內接受聽覺語言療育：在6個月大前介入聽覺語言療育，有助建立聽覺與語言能力，語言發展及社交互動可望與同齡孩子接軌。

國民健康署署長沈靜芬提醒，部分聽力損失可能屬於遲發性，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應提高警覺。政府補助未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保健服務及6次兒童發展篩檢，家長應按時帶孩子接受檢查；若醫師發現孩子對聲音反應異常或語言發展遲緩，可及早轉介評估。

目前全台約有260多家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，並有60多家醫院可提供確診檢查。

