翁攝護腺肥大血管破裂 急診手術脫險

▲高齡長輩因嚴重血尿掛急診，經緊急手術和輸血救回一命。 （民生醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

▲攝護腺肥大使表面佈滿脆弱的靜脈曲張血管叢，一旦血管破裂可能導致大量出血並在膀胱內形成血塊，嚴重會引發尿滯留及出血性休克。（民生醫院提供）

攝護腺肥大小心血管破裂，在高雄1名高齡長輩日前因半夜嚴重血尿，檢查發現是攝護腺肥大併發大出血、情況危急，經急診手術止血、攝護腺處理及輸血，老翁才脫離險境。

高雄市立民生醫院泌尿科主任蔡秀男指出，臨床常見高齡男性因攝護腺肥大多年，表面佈滿脆弱的靜脈曲張血管叢，一旦血管破裂可能導致大量出血，並在膀胱內形成血塊，未即時處理可能引發尿滯留甚至出血性休克。這名長輩透過超音波檢查發現膀胱嚴重尿滯留約700毫升，導尿後膀胱內仍積存大量鮮血與血塊，情況一度危急。

請繼續往下閱讀...

雷射縮短手術時間 降併發症風險

蔡秀男表示，手術醫療團隊運用先進的「二極體雷射（波長1470nm）」手術系統，藉由其優異的汽化與組織止血特性，精準針對出血點進行凝固，並同步將攝護腺組織切除與刨除。相較傳統電刀手術，雷射手術能有效減少術中出血量，縮短手術與麻醉時間，對於高齡或患有心血管疾病者安全性相對提升，降低併發症風險，亦有助於縮短病患住院天數。

民生醫院指出，泌尿科團隊為了早期發現潛在病灶，與健檢中心長期合作推動「老人健檢免費膀胱與攝護腺超音波檢查」，並成立「行動PCN穿刺引流小組」，提供24小時緊急諮詢與手術服務，確保病患在關鍵時刻能獲得及時救治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法