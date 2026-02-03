反覆血尿 竟罹尿道鱗狀細胞癌

▲李姓婦人治療前核磁共振檢查發現尿道完全被腫瘤阻塞（上圖），治療後發現尿道已無腫瘤（下圖）。 （記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲李姓婦人術前內視鏡發現尿道完全被腫瘤阻塞（左圖），治療後內視鏡已無看到腫瘤（右圖）。 （記者陳建志翻攝）

70多歲的李姓婦人因長期性反覆小便疼痛、血尿及解尿困難到泌尿科求診，經安排內視鏡檢查，發現尿道完全被腫瘤阻塞，經施作內視鏡尿道腫瘤刮除，術後病理報告為罕見HPV（人類乳突病毒）導致的尿道鱗狀細胞癌，後續結合血液腫瘤科、放射腫瘤科安排化療和放射治療，經3個月治療後追蹤，發現尿道腫瘤已消失，目前仍追蹤治療中。

▲劉緯陽主任（左）與盧皓維主任（右）合力治療李姓婦人的尿道鱗狀細胞癌，提醒女性若有反覆泌尿道感染、持續性血尿，應至泌尿科進一步檢查。（記者陳建志攝）

化放療3個月 腫瘤消失

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽表示，該名患者一開始很像是典型夏季泌尿道感染，出現解尿疼痛及血尿，但抗生素治療2週後症狀並無改善，且在尿道口一直有摸到「硬塊」，經進一步安排尿道鏡檢查，發現尿道已全部被腫瘤塞滿，且腫瘤已侵犯到陰道壁。

請繼續往下閱讀...

放射腫瘤科主任盧皓維表示，患者腫瘤侵犯範圍廣泛，若直接進行手術切除，恐將影響正常泌尿道功能，決定會同血液腫瘤科規劃治療策略，爭取泌尿道器官保存的可能性。經跨科團隊充分討論後，最終決定採取根治性同步化學放射治療，以尿道腫瘤作為主要照射目標，患者結束療程後追蹤檢查顯示腫瘤已消失，治療成效良好。

劉緯陽說明，女性尿道鱗狀上皮癌是極少見的惡性腫瘤，多發生在中年以上女性，約佔所有泌尿生殖系統癌症的1%以下。早期尿道癌可能沒有明顯症狀，容易與一般的尿道炎、膀胱炎混淆。

常見症狀包括：血尿、排尿困難（如尿流變細、排尿費力）、尿道出血（如非經期的異常出血或尿道口分泌物）、局部腫塊（在尿道口觸及到贅生物或硬塊），因女性尿道較短，腫瘤若未及時發現，容易向外侵犯至陰道、外陰部，或向上侵犯到膀胱頸。

劉緯陽強調，此種HPV（人類乳突病毒）導致的鱗狀細胞癌多好發在頭頸部、子宮頸及皮膚，尿道部位非常少見，呼籲中年以上女性若有反覆泌尿道感染接受抗生素治療效果不彰，又持續性血尿，應盡速至泌尿科進一步檢查釐清。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法