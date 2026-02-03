自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦腹痛暴瘦確診卵巢癌 高風險家族BRCA篩檢有補助

2026/02/03 05:30
婦腹痛暴瘦確診卵巢癌 高風險家族BRCA篩檢有補助

▲奇美醫院在衛福部「健康台灣深耕計畫」下，補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，推動以「高風險家族早篩、早治療、早管理」為核心的癌症防治策略。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

婦腹痛暴瘦確診卵巢癌 高風險家族BRCA篩檢有補助

▲李健逢醫師表示，BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率，透過「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，讓防癌走在疾病前面。 （記者劉婉君攝）

50歲王姓女子長期腹痛，原以為和腸胃宿疾或以前接受過闌尾炎手術有關，雖曾求診，但症狀未獲改善，甚至體重在短時間內下降7至8公斤，就醫後經影像與病理診斷，確診為卵巢惡性腫瘤，具BRCA基因突變，經積極化療與標靶治療後，目前病情穩定並持續追蹤，但她擔心直系血親與手足可能同樣具有較高風險。

婦腹痛暴瘦確診卵巢癌 高風險家族BRCA篩檢有補助

▲5旬婦女長期腹痛，就醫確診為卵巢惡性腫瘤具BRCA基因突變；醫師提醒利用政府補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測評估」，協助家族築起癌症防線；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

奇美醫院推預防篩檢、精準治療

奇美醫院醫學研究部長暨精準醫學中心主任李健逢表示，許多癌友確診後除了關心自己的病情與治療，最擔心的就是會不會遺傳及兒女、手足會不會是罹癌高風險。根據衛生福利部國民健康署去年底公布2023年癌症登記資料，台灣每3分48秒就新增1名癌症個案，發生速度比前一年再快14秒，其中，遺傳性基因突變引起的癌症，往往具備更早發性、更具家族聚集性的特徵，凸顯及早辨識高風險族群的重要性。

奇美醫院在衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，推動以「高風險家族早篩、早治療、早管理」為核心的癌症防治策略。李健逢指出，BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率。BRCA1/2基因突變不僅會大幅增加女性罹患乳癌（風險達55至72%）與卵巢癌的機率，也與男性乳癌、攝護腺癌及胰臟癌息息相關。

李健逢說，王女士有3名姊妹，其中1人已接受高風險家族BRCA遺傳性癌症基因檢測，確認並未帶有BRCA基因突變，另2位在北部的姊妹，也將於返回台南時再進行，藉由提前掌握家族成員的健康風險，讓家人能及早展開預防、追蹤與管理，協助家族築起癌症防線。

「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測評估」自費約需2萬元，奇美醫院針對一等親及二等親屬（父母、子女、兄弟姊妹）患有相關癌症且帶有突變的健康家屬進行補助，提前辨識風險並啟動高風險追蹤管理。奇美醫院院長林宏榮表示，總統賴清德宣示2030年要「降低癌症死亡率1/3」，院方期能透過推動預防篩檢，早期辨識高風險家族，以及精準治療，協助台灣達到目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中