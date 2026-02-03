婦腹痛暴瘦確診卵巢癌 高風險家族BRCA篩檢有補助

▲奇美醫院在衛福部「健康台灣深耕計畫」下，補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，推動以「高風險家族早篩、早治療、早管理」為核心的癌症防治策略。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

▲李健逢醫師表示，BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率，透過「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，讓防癌走在疾病前面。 （記者劉婉君攝）

50歲王姓女子長期腹痛，原以為和腸胃宿疾或以前接受過闌尾炎手術有關，雖曾求診，但症狀未獲改善，甚至體重在短時間內下降7至8公斤，就醫後經影像與病理診斷，確診為卵巢惡性腫瘤，具BRCA基因突變，經積極化療與標靶治療後，目前病情穩定並持續追蹤，但她擔心直系血親與手足可能同樣具有較高風險。

▲5旬婦女長期腹痛，就醫確診為卵巢惡性腫瘤具BRCA基因突變；醫師提醒利用政府補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測評估」，協助家族築起癌症防線；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

奇美醫院推預防篩檢、精準治療

奇美醫院醫學研究部長暨精準醫學中心主任李健逢表示，許多癌友確診後除了關心自己的病情與治療，最擔心的就是會不會遺傳及兒女、手足會不會是罹癌高風險。根據衛生福利部國民健康署去年底公布2023年癌症登記資料，台灣每3分48秒就新增1名癌症個案，發生速度比前一年再快14秒，其中，遺傳性基因突變引起的癌症，往往具備更早發性、更具家族聚集性的特徵，凸顯及早辨識高風險族群的重要性。

奇美醫院在衛福部「健康台灣深耕計畫」支持下，補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，推動以「高風險家族早篩、早治療、早管理」為核心的癌症防治策略。李健逢指出，BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率。BRCA1/2基因突變不僅會大幅增加女性罹患乳癌（風險達55至72%）與卵巢癌的機率，也與男性乳癌、攝護腺癌及胰臟癌息息相關。

李健逢說，王女士有3名姊妹，其中1人已接受高風險家族BRCA遺傳性癌症基因檢測，確認並未帶有BRCA基因突變，另2位在北部的姊妹，也將於返回台南時再進行，藉由提前掌握家族成員的健康風險，讓家人能及早展開預防、追蹤與管理，協助家族築起癌症防線。

「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測評估」自費約需2萬元，奇美醫院針對一等親及二等親屬（父母、子女、兄弟姊妹）患有相關癌症且帶有突變的健康家屬進行補助，提前辨識風險並啟動高風險追蹤管理。奇美醫院院長林宏榮表示，總統賴清德宣示2030年要「降低癌症死亡率1/3」，院方期能透過推動預防篩檢，早期辨識高風險家族，以及精準治療，協助台灣達到目標。

