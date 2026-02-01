自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

鼻竇炎久治不癒 牙齒也可能是禍首

2026/02/01 05:30
鼻竇炎久治不癒 牙齒也可能是禍首

▲電腦斷層顯示，左側頜竇底部骨板變薄，並出現局部骨質破壞（箭頭所指處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

1名50多歲的男病患因反覆出現膿稠鼻涕、鼻塞及鼻涕倒流等不適症狀前來就醫。經檢查後，診斷為鼻竇炎。這類情況在門診中相當常見，鼻竇炎常見的症狀還包括臉部悶脹或疼痛（特別是額頭、鼻樑與眼窩周圍）、嗅覺減退，甚至口臭等，每位患者的表現並不完全相同，有些人症狀明顯，有些則反覆發作、久治不癒。

多為感冒或上呼吸道病毒感染引發細菌感染

鼻竇炎的發生，多與鼻腔黏膜發炎及分泌物引流不順有關。最常見的原因是感冒或上呼吸道病毒感染，造成鼻黏膜腫脹，進而引發細菌感染；若本身有過敏性鼻炎，長期反覆發炎，也容易導致鼻竇開口阻塞。此外，鼻中膈彎曲、鼻息肉等鼻腔結構問題，吸菸、空氣污染等環境刺激，都可能增加罹患鼻竇炎風險。

牙源性上頜竇炎則是由牙齒擴散至鼻竇

許多人不知道，牙齒問題其實也是鼻竇炎的重要來源之一。上頜竇位於臉頰內側，與上顎後方臼齒距離非常接近，有些人的牙根甚至只隔著一層很薄的骨頭。當牙周病、牙根感染或長期牙齒發炎未妥善治療時，細菌可能向上擴散，引起鼻竇發炎，稱為「牙源性上頜竇炎」。

以這名50多歲男性為例，影像檢查發現其上頜竇底部骨板變薄，並出現局部骨質破壞（如圖），顯示感染是由牙齒擴散至鼻竇。牙源性上頜竇炎在臨床上常呈現單側症狀，如單側持續流鼻涕、鼻涕帶有異味、臉頰悶痛或壓痛，對一般鼻竇炎藥物治療的效果往往不理想。有些患者會合併牙痛或牙齦不適，但也有不少人牙齒症狀並不明顯，容易被忽略。

治療鼻竇炎時，除了緩解鼻部症狀，更重要的是找出真正的致病原因。若牙齒感染未被妥善處理，即使積極治療鼻竇炎，仍可能反覆發作。因此，對於反覆或單側的上頜竇炎，應提高對牙源性因素的警覺，及早檢查牙齒，並透過牙科與耳鼻喉科的合作治療，才能真正改善病情，並降低復發風險。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉科醫師）

