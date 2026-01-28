手腳冰冷勿盲目吃補 中醫：補錯恐更傷身

▲天氣冷想吃補暖身，但有些人不適合。（門諾醫院提供）

記者花孟璟／花蓮報導

▲楊成湛醫師提醒，吃補前，應先了解自己的體質，以免愈補愈大洞。（門諾醫院提供）

今年冬天冷得特別久，受不了手腳冰冷的人往往想吃補改善，門諾醫院中醫科主任楊成湛提醒，不是所有手腳冰冷問題都能吃補，如果是病理性原因，吃補還有可能造成病情惡化，愈補愈大洞！

病理性造成冰冷 不適宜食補

「醫師，我一到冬天手腳就冰冰的，吃點補的應該就好吧？」楊成湛總會先搖搖頭，因為並不是每一種冷，都適合吃補來解決。他說，容易手腳冰冷的人常與「體質虛」畫上等號，但因疾病造成因為末梢循環差也會造成手腳冰冷，需要先排除。

他說，第1類是高血壓、心臟病或動脈硬化患者，因周邊循環較差，若自行服用溫補藥材，反而可能導致血壓升高；第2類是糖尿病患者，因周邊神經病變影響血液循環，進補後恐讓血糖失控；第3類為甲狀腺相關疾病，吃補會干擾身體代謝與循環。此外，臨床上偶爾也會遇到雷諾氏症患者，手指或腳趾在低溫下會發白、發紫，屬免疫相關疾病，也需要注意。

至於如何判斷自己體質能否吃補？楊成湛提出判斷指標，如穿上襪子、圍巾，或曬到太陽後就改善，多屬正常現象；但若天氣回暖後仍整天冰冷，甚至冷到麻木、恢復緩慢，就應提高警覺。若同時出現頭痛、精神不濟、容易冒汗、低血壓，或在家量測血氧濃度低於95%，甚至接近90%，代表有循環障礙的可能，建議儘早就醫評估。

楊成湛指出，手腳冰冷多與「陽虛」或「肝鬱氣滯」有關，女性天生偏陽虛、易出現末梢循環不良，年紀漸長代謝下降，冷的感受會更明顯，可適量選擇溫熱食材，如黑糖薑湯、羊肉、紅棗、桂圓等，要節制吃沙拉、生冷瓜果、寒性蔬菜。

慢性病患進補前 應先諮詢醫師

至於冬天常見的薑母鴨、羊肉爐，楊成湛提醒別吃多，以免喉嚨不適、血壓飆高。看似溫和的食補，也建議先諮詢專業醫師，尤其是長者與慢性病患者別輕忽。

