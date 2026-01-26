自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

百米衝刺「啪」一聲 髂前上棘撕脫性骨折

2026/01/26 05:30
百米衝刺「啪」一聲 髂前上棘撕脫性骨折

▲電腦斷層3D重組，可以看到被扯下來的一小塊骨頭（紅色箭頭）。 （照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

17歲的賴同學是運動健將。在校運會當天，他參加了百米競賽，當他卯足全力衝刺時，他聽到了「啪」一聲之後，鼠蹊部傳來強烈的疼痛感，他只能勉強完成比賽，也不太滿意自己的表現。

鼠蹊部強烈疼痛感 走路困難

經過一晚的休息之後，疼痛絲毫沒有減緩，於是前來就醫。詢問病史，加上了理學檢查，又做了X光檢查，診斷為「髂前上棘撕脫性骨折」。和賴同學與家長討論之後，他們考量到手術的風險，因此考慮先保守治療。

開刀治療重新奔馳運動場

過了3天，疼痛不但沒有改善，甚至連走路都有點困難。於是他再次就醫，經過充分的討論之後，他們決定住院接受手術治療。在開刀房，骨科醫師先幫他進行開放復位骨折和內固定骨頭，之後再使用錨釘將軟組織固定回骨頭。幾天後，他就平安出院了，幾週之後，他又可以在運動場上奔馳了。

撕脫性骨折是指肌腱或韌帶在附著點處將一小塊骨質從主體骨骼拉扯分離。就賴同學而言，被扯下的骨頭位於「髂前上棘」（如圖），這比較常發生在男性青少年，因為肌肉突然劇烈收縮，結果不是肌腱斷，而是把骨頭的一小塊拉下來了。

治療方面，可分為保守治療（休息和適當的止痛）或手術治療。要選用哪一種方案？醫病雙方共同討論，一起決定最適合的治療方案。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中