94歲嬤腹痛忍半年 就醫發現大腸腫瘤破裂

▲吳婦右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁。 （澄清醫院中港院區提供）

記者黃旭磊／台中報導

94歲吳阿嬤隱忍腹痛近半年不讓子女擔心，直到痛到無法走路，才在兒子陪同下看診，經查出大腸癌腫瘤破裂，隨時可能因敗血症而致命，所幸開刀切除受癌細胞侵犯大、小腸約60公分，術後恢復良好。

切除腸道60公分 恢復良好

吳阿嬤去年以來右下腹常隱隱作痛，因不想給子女帶來麻煩，能忍就忍，直到上月痛到無法走路，兒子陪同至澄清醫院中港院區胃腸肝膽科門診，抽血檢查發現，血紅素掉到8.7（正常12-16）、白血球15900（正常1萬以下），再經腹部電腦斷層檢查，查出右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，外形不規則狀確診大腸癌，並已破裂擴散。

阿嬤住院後，院方緊急會診大腸直腸外科醫師陳周誠，經緊急手術後，發現吳婦的右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，也侵犯到迴腸末段，經切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出新通道，維持腸道暢通。

醫療團隊指出，吳婦的大腸癌長在右側大腸最深處，在盲腸上方很不容易發現，因該段的大腸直徑較大，患者較難有異常感，因此阿嬤才感覺「悶悶隱痛」卻仍大便正常。

我國臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸佔7成，在右側大腸佔3成，右側大腸癌較不易發現，而目前健保糞便潛血檢查方便，患者一旦發現糞便有潛血現象，一定要做腹部電腦斷層，才能找出癌蹤跡及早治療。

吳婦術後恢復良好，已返家休養數週，陳周誠指出，台灣邁入超高齡社會，代表每5人就有1位65歲長者，很多長者常隱忍病痛，怕帶給子女麻煩，再次呼籲「阿嬤不要忍痛啦」，應利用政府補助定期健康檢查，以便及早發現異狀，及早就醫。

