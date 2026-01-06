喝珍奶嗆咳昏迷 竟是腦血管瘤破裂

▲影像檢查顯示，張男的雙側肺部出現大片浸潤影像（紅圈處），顯示已處於嚴重缺氧狀態。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲胡家瑜醫師說明，張男被送醫急救時，狀況危急。（豐原醫院提供）

44歲張姓男子在家中飲用珍珠奶茶時，突然劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺、倒地昏迷，家人將他送醫急救，張男已意識不清，經檢查發現腦血管瘤破裂，且出現急性呼吸衰竭，情況相當危急，豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及ECMO（葉克膜）治療，歷經21天，張男終於成功脫離呼吸器，目前已返家休養。

引流手術＋葉克膜 成功救命

衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，張男到院檢查，發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態，同時檢查出腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

請繼續往下閱讀...

張正一說，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間，但術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科醫師胡家瑜啟動ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段，患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，目前已返家休養，持續接受後續復健治療。

張正一表示，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件，因腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估，以把握黃金救命時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法