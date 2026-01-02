自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

視網膜破洞 先修補再近視雷射

2026/01/02 05:30
視網膜破洞 先修補再近視雷射

▲醫師替患者檢查眼睛狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／張芯瑜）

文／張芯瑜

視網膜破洞 先修補再近視雷射

▲高度近視者若出現視野缺損、突發性飛蚊症加劇或異常閃光，都可能是視網膜剝離的前兆，應立刻就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

40歲阿宏是影片剪輯師，職業需求使他每日需注視電腦螢幕超過8小時，且他有高度近視，長期配戴眼鏡造成鼻樑負擔，便希望藉由近視雷射手術改善生活上的不便。但在進行散瞳眼底檢查時，醫師發現他的右眼有視網膜破洞，阿宏聽到相當緊張，擔心若先接受視網膜雷射治療，是否影響後續近視雷射手術的條件。

貿然雷射 恐增視網膜剝離風險

醫學上定義近視500度以上即為「高度近視」，這類族群的眼球結構通常伴隨眼軸拉長，若將眼球比喻為1顆氣球，當近視度數越深、眼軸越長，氣球壁（視網膜）就會被撐得越薄。而變薄的視網膜容易產生退化或變性，若再加上玻璃體的拉扯，便可能形成破洞。這類破洞初期往往沒有明顯徵兆（如飛蚊症爆增或閃光），多半是在眼底檢查中意外發現。

由於視網膜健康是視力的根基，若在破洞未處理的情況下，貿然進行近視雷射，可能增加視網膜剝離的風險。面對這種狀況，標準的處置流程是「先補洞，再矯正」。

通常會透過「視網膜雷射修補術」，利用氬雷射的光熱效應，像築堤防一樣，沿著視網膜破洞的周圍，打上1圈雷射，利用雷射在破洞周圍產生輕微的發炎反應，進而形成穩固的疤痕組織，將視網膜牢牢黏在眼球壁上，防止破洞繼續擴大，避免視網膜剝離的發生。

高度近視 應每年一次散瞳檢查

完成視網膜雷射，通常會觀察2-4週，待醫師確認雷射疤痕癒合良好、視網膜狀態穩定，且沒有因玻璃體拉扯產生新的破洞，才會依原定計畫，進行近視雷射手術。

對於高度近視族群而言，近視雷射手術前的詳細檢查，其實是1次寶貴的眼睛健檢，幫患者揪出平時難以察覺的視網膜病變。而近視雷射手術僅是改變角膜的弧度，矯正屈光不正，並不會改變眼球眼軸過長，與視網膜變薄的生理結構，因此，阿宏完成近視雷射，視力恢復到1.0，他的眼球本質仍屬高度近視。

高度近視者應養成每年進行1次散瞳眼底檢查的習慣，若出現視野缺損、突發性飛蚊症加劇或異常閃光，都可能是視網膜剝離的前兆，應立刻就醫檢查。

視網膜破洞是高度近視常見的併發症，只要經過妥善的雷射修補與觀察，待狀況穩定後，依然可以安全地接受近視雷射手術，找回便利清晰的生活。

（作者為遠見眼科台北101旗艦醫師）

