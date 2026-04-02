83歲老菸槍心臟「閘門卡死」 TAVI手術救回一命：我像年輕20歲！

陳翁經TAVI手術治療後恢復狀況良好，返院感謝醫療團隊救回一命。（亞大附屬醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕南投一名83歲陳姓老翁菸齡超過半世紀，身體逐漸累積沉重「健康債」，近年更出現走沒幾步就氣喘吁吁、胸口悶痛等症狀，生活品質大受影響，儘管去年下定決心戒菸，狀況卻未見明顯改善，甚至惡化到日常活動都困難，就醫檢查後才發現問題出在心臟主動脈瓣膜已嚴重狹窄，隨時可能引發猝死危機。

部立南投醫院評估病情後，緊急啟動跨院合作機制，將陳翁轉介至亞洲大學附屬醫院進一步治療，心臟內科醫師許楹奇指出，患者除高齡還合併高血壓、糖尿病與心律不整等慢性病，加上曾有小中風病史，整體手術風險極高，採傳統開胸手術不僅需鋸開胸骨、暫停心臟跳動，對體力負擔極大，術後恢復期也長，對高齡患者而言是一大考驗。

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「經導管主動脈瓣膜置換術」（TAVI）可大幅降低高齡患者心臟手術風險。（亞大附屬醫院提供）

經與心臟外科主任劉殷佐溝通審慎評估後，決定採用「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」（健保給付），以微創方式從大腿動脈置入人工瓣膜，直接送達心臟進行置換，醫師形容，主動脈瓣膜如同血液輸送「閘門」，一旦老化或鈣化變得狹窄，心臟就必須加倍出力，長期下來容易導致心衰竭甚至猝死。

所幸手術過程順利，術後效果立竿見影，陳翁甦醒後第一時間便感覺胸悶消失、呼吸順暢，忍不住開心直呼「像年輕20歲」，且術後隔天即可下床活動，短短3天便順利出院，醫師提醒，高齡族群、長期吸菸者及三高患者，都是主動脈瓣膜狹窄高風險族群，若出現活動易喘、胸悶或暈眩等症狀，切勿以為只是老化應及早就醫檢查，有機會在病情惡化前及時發現並治療。

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