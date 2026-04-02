自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

83歲老菸槍心臟「閘門卡死」 TAVI手術救回一命：我像年輕20歲！

2026/04/02 10:17

陳翁經TAVI手術治療後恢復狀況良好，返院感謝醫療團隊救回一命。（亞大附屬醫院提供）

陳翁經TAVI手術治療後恢復狀況良好，返院感謝醫療團隊救回一命。（亞大附屬醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕南投一名83歲陳姓老翁菸齡超過半世紀，身體逐漸累積沉重「健康債」，近年更出現走沒幾步就氣喘吁吁、胸口悶痛等症狀，生活品質大受影響，儘管去年下定決心戒菸，狀況卻未見明顯改善，甚至惡化到日常活動都困難，就醫檢查後才發現問題出在心臟主動脈瓣膜已嚴重狹窄，隨時可能引發猝死危機。

部立南投醫院評估病情後，緊急啟動跨院合作機制，將陳翁轉介至亞洲大學附屬醫院進一步治療，心臟內科醫師許楹奇指出，患者除高齡還合併高血壓、糖尿病與心律不整等慢性病，加上曾有小中風病史，整體手術風險極高，採傳統開胸手術不僅需鋸開胸骨、暫停心臟跳動，對體力負擔極大，術後恢復期也長，對高齡患者而言是一大考驗。

「經導管主動脈瓣膜置換術」（TAVI）可大幅降低高齡患者心臟手術風險。（亞大附屬醫院提供）

「經導管主動脈瓣膜置換術」（TAVI）可大幅降低高齡患者心臟手術風險。（亞大附屬醫院提供）

經與心臟外科主任劉殷佐溝通審慎評估後，決定採用「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」（健保給付），以微創方式從大腿動脈置入人工瓣膜，直接送達心臟進行置換，醫師形容，主動脈瓣膜如同血液輸送「閘門」，一旦老化或鈣化變得狹窄，心臟就必須加倍出力，長期下來容易導致心衰竭甚至猝死。

所幸手術過程順利，術後效果立竿見影，陳翁甦醒後第一時間便感覺胸悶消失、呼吸順暢，忍不住開心直呼「像年輕20歲」，且術後隔天即可下床活動，短短3天便順利出院，醫師提醒，高齡族群、長期吸菸者及三高患者，都是主動脈瓣膜狹窄高風險族群，若出現活動易喘、胸悶或暈眩等症狀，切勿以為只是老化應及早就醫檢查，有機會在病情惡化前及時發現並治療。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中