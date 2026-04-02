健康網》糖尿病管理關鍵 監測血糖時機一次搞懂

專家表示，糖尿病病友規律測量血糖，從觀察不同時段變化，掌握即時血糖變化，並且預防急性；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕關於測量血糖，很多糖尿病病友心中都存在的疑問是，血糖一天要測幾次？或是應該在飯前測還是飯後測？大業診所糖尿病衛教師陳怡禎指出，監測血糖時段最好是測空腹血糖、飯前血糖、飯後兩小時血糖、睡前血糖等4時段，如果是血糖控制良好者，建議每週測量 2-3次；血糖較不穩定者，每天測量3-4次以上，以掌控血糖異常的時機點。

陳怡禎在臉書專頁「大業診所」發文分享，很多糖尿病患者都會問：血糖一天要測幾次？飯前測還是飯後測？數值多少才算正常？事實上，自我監測血糖（SMBG）是糖尿病日常照護中非常重要的一環，它就像控糖的導航系統，糖友可以掌握即時血糖變化，預防急性與慢性併發症，並與醫療團隊共同調整治療策略，進而達到穩定血糖、提升生活品質的目標。

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測量血糖有4關鍵時段

陳怡禎說明，血糖並不是固定不變的數值，而是會受到飲食、藥物、運動、壓力及睡眠等多種因素影響，僅靠每3個月一次的糖化血色素檢查，無法完整反映每天的血糖起伏。再者，部分糖尿病患者，尤其病程較長者，對低血糖的警覺性可能下降，若能定期測量血糖，就有機會及早發現異常，避免低血糖昏迷或高血糖帶來的危險。

在測量時機上，陳怡禎建議掌握4大關鍵時段。首先是空腹血糖，通常在晨起、與前一餐間隔至少8小時測量，目標值為80至130 mg/dL；其次為飯前血糖，與前一餐間隔至少4小時，同樣建議維持在80至130 mg/dL；第三是飯後兩小時血糖，從第一口進食開始計時，建議控制在80至160 mg/dL；最後是睡前血糖，一般成人建議90至140 mg/dL，65歲以上老年糖尿病患者可放寬至100至180 mg/dL。

關於監測頻率，陳怡禎提到，若血糖控制穩定（糖化血色素低於7%），建議每週測量2-3次即可；若血糖較不穩定或使用胰島素者，則建議每日測量3-4次以上，以掌握變化趨勢。此外，在運動前後、生病期間或出現低血糖症狀時，也應增加測量頻率。

陳怡禎總結，測血糖不是負擔，而是掌握健康的重要工具，透過規律監測與正確判讀，並與醫療團隊合作調整，才能有效穩定血糖、降低併發症風險。

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