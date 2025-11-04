自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

微創電燒術 助女童擺脫心律不整

2025/11/04 05:30
微創電燒術 助女童擺脫心律不整

▲透過3D電生理定位系統，醫師能在立體模型中清楚辨識正常傳導路徑（黃點處）與副傳導路徑跟燒灼位置（紅點處），並以電氣燒灼術精準處理異常傳導點，恢復心律正常。 （安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

1名12歲女童從小因陣發性心搏過速、長期服藥控制，但近期藥物控制不佳、頻繁發作，有危及性命風險，經評估做心臟電氣燒灼術（RFA），處理心律不整問題。手術後，追蹤病童狀況良好，心搏過速未復發、心律也恢復正常。

安南醫院兒童心臟科醫師吳承諭表示，女童從4歲起被診斷出WPW症候群（沃爾夫－帕金森－懷特症候群），經常因心搏過速、頻繁進出急診室。雖然初期以藥物控制，症狀一度改善，但近來頻繁發作，嚴重影響日常生活，經醫師評估，家屬決定接受電氣燒灼術來解決病症問題。過去女童因心律不整的困擾，一直對體育活動卻步，手術後心律恢復正常，不僅不必再服藥，也讓她變得勇於嘗試各種運動。

精準找出異常放電點 術後開心跑跳

吳承諭說明，陣發性心室上性心搏過速（PSVT），是兒童常見的心臟問題之一，傳統多以藥物控制，但長期服藥可能對兒童造成身心負擔且無法根治。微創的電燒手術是透過心導管技術，將電極導管送至心臟、精準找出異常放電點，給予燒灼以恢復正常心律。目前健保針對兒童及青少年有給付3D立體定位費用，可以很直觀地看到異常放電點的亂跳波形出處，並精準進行電燒。

吳承諭提醒，心律不整可能造成暈厥、心臟功能下降甚至猝死，若孩子有心悸、胸悶、頭暈、呼吸不順或不明原因昏厥等症狀，應盡速尋求兒童心臟科醫師的專業評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中