微創電燒術 助女童擺脫心律不整

▲透過3D電生理定位系統，醫師能在立體模型中清楚辨識正常傳導路徑（黃點處）與副傳導路徑跟燒灼位置（紅點處），並以電氣燒灼術精準處理異常傳導點，恢復心律正常。 （安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

1名12歲女童從小因陣發性心搏過速、長期服藥控制，但近期藥物控制不佳、頻繁發作，有危及性命風險，經評估做心臟電氣燒灼術（RFA），處理心律不整問題。手術後，追蹤病童狀況良好，心搏過速未復發、心律也恢復正常。

安南醫院兒童心臟科醫師吳承諭表示，女童從4歲起被診斷出WPW症候群（沃爾夫－帕金森－懷特症候群），經常因心搏過速、頻繁進出急診室。雖然初期以藥物控制，症狀一度改善，但近來頻繁發作，嚴重影響日常生活，經醫師評估，家屬決定接受電氣燒灼術來解決病症問題。過去女童因心律不整的困擾，一直對體育活動卻步，手術後心律恢復正常，不僅不必再服藥，也讓她變得勇於嘗試各種運動。

精準找出異常放電點 術後開心跑跳

吳承諭說明，陣發性心室上性心搏過速（PSVT），是兒童常見的心臟問題之一，傳統多以藥物控制，但長期服藥可能對兒童造成身心負擔且無法根治。微創的電燒手術是透過心導管技術，將電極導管送至心臟、精準找出異常放電點，給予燒灼以恢復正常心律。目前健保針對兒童及青少年有給付3D立體定位費用，可以很直觀地看到異常放電點的亂跳波形出處，並精準進行電燒。

吳承諭提醒，心律不整可能造成暈厥、心臟功能下降甚至猝死，若孩子有心悸、胸悶、頭暈、呼吸不順或不明原因昏厥等症狀，應盡速尋求兒童心臟科醫師的專業評估。

