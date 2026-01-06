自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

寒流到 跑馬拉松注意！清晨溫差易血壓升高 3保命重點

2026/01/06 11:08

國健署提醒參加馬拉松的跑者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備；圖為佳樂水曙光馬拉松，示意圖。（記者蔡宗憲攝）

國健署提醒參加馬拉松的跑者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備；圖為佳樂水曙光馬拉松，示意圖。（記者蔡宗憲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近期冷氣團接連影響，全台氣溫自昨日起下降，週三至週六輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。國健署長沈靜芬提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險。除長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。

沈靜芬指出，戶外溫差容易造成血壓突然升高，民眾外出時務必做好保暖，而本週日（1月11日）全台北、中、南多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑，也提醒參賽者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備，避免因低溫誘發身體不適。

沈靜芬提供3大族群包括：長者、心血管疾病及三高風險族群，及戶外工作或活動的民眾低溫保健要點，協助民眾健康、安全過寒冬。

1.長者族群：長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。並且，建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

2.心血管疾病與三高高風險族群：三高及心血管疾病患者，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

3.早出晚歸工作者與戶外活動族群：輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。

本週日多場馬拉松賽事將於清晨低溫下進行，沈靜芬提醒參與者與戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全，出現警訊別拖延，把握黃金時間。

