B肝流感疫苗不再全面接種！美政府政策大轉彎 1原因惹怒全美醫師

川普政府週一宣布大幅修改小兒疫苗接種指引，取消B型肝炎、流感及輪狀病毒等多項疫苗的「全面建議接種」地位，引發全美醫學界高度關切；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國公共衛生政策迎來數十年來最劇烈震盪。據《法新社》報導，川普政府5日正式大幅修改小兒疫苗接種指引，宣布不再建議「所有兒童」全面接種包含B型肝炎、流感及輪狀病毒在內的多款疫苗。這項由美國衛生部主導的政策，正式將上述疫苗的接種標準從「常規做法」降級為「視風險而定」。

B肝流感不再全面建議 1原因揭密丹麥模式

根據最新發布的指引，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將輪狀病毒、流感、A型肝炎、B型肝炎及腦膜炎雙球菌疫苗，從「每位兒童必打」名單中移除，改為建議僅針對高風險族群實施，或由家長與醫師共同決定。衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示，此決定是為了讓美國時程與國際共識接軌，並引用「丹麥」作為潛在模型。

請繼續往下閱讀...

然而，1個關鍵原因讓醫學專家表達強烈反對。明尼蘇達大學研究指出，丹麥是人口同質性極高且具備強大社會基礎設施的小國，其醫療體系完全不適用於美國。美國兒科學會（AAP）傳染病委員會主席奧萊里（Sean O'Leary）指出，任何疫苗決策都應基於科學事實，而非忽視各國公衛體系關鍵差異的粗糙對比。

為了因應各界對接種管道的擔憂，聯邦醫療保險署長奧茲（Mehmet Oz）出面表示，目前CDC建議的疫苗，即便不再屬於「全面建議」範疇，私人保險仍將維持給付且不需額外負擔。他強調，此框架旨在賦予家長更多基於風險評估的個人化決策權。

儘管官方強調選擇權，但公衛權威對此趨勢感到憂慮。奧萊里指出，這項轉變只會讓家長與臨床醫師陷入更深層的混亂。他直言，聯邦政府在提供疫苗接種建議方面的公信力已經「不再值得信任」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法