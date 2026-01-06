亞東醫院鎦-177-PSMA治療 助攝護腺癌患者

圖為患者在同位素治療病房接受放射標靶藥物注射。（亞東醫院提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕攝護腺癌治療會依疾病期別採取不同策略，不過，亞東醫院泌尿腫瘤團隊表示，部分病人在治療一段時間後癌細胞可能逐漸產生抗藥性，必須進一步採取新的治療策略；61歲王先生四年前確診攝護腺癌，治療隨著時間推移，逐漸產生抗藥性，攝護腺指數持續上升，癌症也轉移到骨頭與肺部，化療、標靶與免疫治療控制效果仍有限，經團隊評估後，王先生接受PSMA正子掃描，精準找出多處癌細胞，骨痛改善，已順利進入第三療程。

泌尿科主任鍾旭東、腫瘤科暨血液科醫師鄧仲仁表示，攝護腺癌治療早期以手術、放射線治療或荷爾蒙治療為主，整體預後良好，晚期患者，初期也多能透過荷爾蒙治療有效抑制癌細胞生長，不過部分病人癌細胞可能逐漸產生抗藥性，即便體內睪固酮濃度已降至極低，攝護腺指數仍上升，甚至轉移至骨頭、肺部等部位，形成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」。

請繼續往下閱讀...

放射部放射腫瘤科部長熊佩韋指出，隨著影像與放射技術進步，精準治療已成為晚期攝護腺癌的重要發展方向之一；放射精準標靶治療的關鍵在於「先精準找出癌細胞，再精準治療」，病人在治療前會先接受PSMA PET 正子造影檢查，透過特殊標記把攝護腺癌細胞「點亮」，醫師可據此判斷是否適合進一步治療。

亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯、核醫科主任醫師汪姍瑩說，放射精準標靶治療先透過分子影像精準定位癌細胞，再將帶有放射能量的藥物送入癌細胞內部，精準攻擊腫瘤，不需像傳統化療全身暴露，副作用低，病人通常僅有輕微疲倦或口乾，生活影響有限。

亞東泌尿腫瘤團隊表示，院方將持續推動早期篩檢、精準診斷與跨科整合治療，讓攝護腺癌能被及早發現、精準對應、長期控制。

