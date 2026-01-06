自由電子報
健康網》入冬寒流來襲 醫警：小心感冒惡化變肺炎 預防5大重點

2026/01/06 10:22

入冬首波寒流將來襲，為了預防感冒，醫師建議，洋蔥式穿搭，保暖脖子、頭部、腹部，同時勤洗手、戴口罩，降低病毒接觸；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬首波寒流將來襲，氣象署預報，週三（7日）至週六（10日）清晨，強冷空氣籠罩，平地恐降至5度以下，民眾要注意保暖。陳乃銘診所院長陳乃銘指出，天氣冷更是感冒、流感、氣喘與心血管疾病的高風險時期，一旦感冒症狀超過3–5天、反覆發燒、黃綠痰或呼吸不適，務必就醫評估，避免惡化成支氣管炎或肺炎。

陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學（馬丁大夫）」發文分享，感冒並不是因為「冷到」本身，而是冷環境讓病毒更容易入侵身體，常見原因有以下4項：

●低溫使鼻腔血管收縮，造成呼吸道防禦力下降，病毒容易附著、繁殖。

●免疫系統反應變慢，熬夜、壓力大、睡眠不足時更明顯。

●室內外溫差大，忽冷忽熱，身體來不及適應。

●門窗緊閉、通風差，病毒在密閉空間更容易傳播。

陳乃銘說明常見的感冒症狀別輕忽，包括：流鼻水、鼻塞；喉嚨痛、沙啞；咳嗽、痰多；頭痛、全身痠痛；發燒、畏寒、疲倦。若症狀超過3–5天、反覆發燒、黃綠痰或呼吸不適，最好就醫評估，避免惡化成支氣管炎或肺炎。

預防感冒5大重點

陳乃銘提醒民眾，這波寒流來要特別注意防範，建議做到以下5原則：

●洋蔥式穿搭：保暖脖子、頭部、腹部
●勤洗手、戴口罩：降低病毒接觸
●充足睡眠：免疫力最好的補品
●室內適度通風：避免病毒累積
●補充水分：保持呼吸道濕潤

民眾也要注意營養，吃對了身體更有抵抗力，陳乃銘建議可以多吃以下食物，包括：維生素C，芭樂、奇異果、柑橘類；鋅與抗氧化食物，深綠色蔬菜、堅果；優質蛋白質，魚、蛋、豆類；溫熱飲食，薑湯、蒜湯（腸胃不適者適量）。切記要少吃冰品、過甜食物，避免刺激呼吸道。

