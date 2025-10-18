拔牙後發炎痛到睡不著 「乾性齒槽炎」找上門

▲若拔牙後3-5天疼痛加劇，且呈放射性痛，會延伸臉部其他區域等，小心乾性齒槽炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃尹鐸

▲黃尹鐸醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／黃尹鐸）

不少人以為拔完牙後，只要傷口看似癒合就安全，但拔牙後若出現疼痛加劇、口腔異味明顯等情況，有可能是「乾性齒槽炎」上身，這是1種拔牙後常見併發症，發生率雖不高，但一旦出現，疼痛感通常比拔牙本身還明顯。

3-5天後劇痛延伸至耳朵 伴隨口臭、低燒 速回診

乾性齒槽炎多半發生在下顎智齒拔除後，主要原因是拔牙後，血塊未能正常形成，或過早脫落，導致骨頭暴露在口腔環境中，引起劇烈疼痛與發炎。患者可能出現口腔異味、局部腫脹，嚴重者甚至伴隨頭痛或輕微發燒。

請繼續往下閱讀...

一般情況下，拔牙後的疼痛會隨著傷口逐漸癒合，在2-3天內慢慢減輕，搭配消炎藥、止痛藥物即可控制，但乾性齒槽炎的特徵是：疼痛在拔牙後3-5天反而惡化，而且這種疼痛常常是放射性的，會延伸到耳朵、太陽穴、眼窩或整個下顎區域，疼痛感尤其在夜間特別明顯，可能影響睡眠。

除了強烈疼痛外，乾性齒槽炎患者的傷口常見到「空洞」或「血塊消失」，肉眼可見骨頭或灰白色組織，這與一般拔牙後傷口有完整血塊覆蓋的情況明顯不同。且口腔可能伴隨明顯異味或口臭，周邊牙齦也可能紅腫，嚴重時還會出現頭痛或低燒，這些都是需要提高警覺的警訊，不能單純以為只是「正常的術後不適」。

抽菸、糖尿病患風險高

所以，拔牙後的照護非常重要，術後24小時內應避免大力漱口、頻繁吐口水或使用吸管，也要避免抽菸與飲酒，以免造成血塊脫落。飲食建議以軟質、溫和的食物為主，避免過硬、過辣或過熱的刺激。

需要注意的是，有些人拔牙後罹患乾性齒槽炎的風險特別高，像是抽菸者，因為尼古丁會影響血液循環，使血塊不易穩定；口腔衛生狀況不佳的人，也可能因細菌滋生加速血塊分解而導致傷口暴露。

另外，下顎阻生智齒往往需要較長的手術時間與較大的創口，也因此更容易引起後續併發症；女性在月經期間或使用避孕藥時，因荷爾蒙影響凝血功能，發生率也會較高；而糖尿病患者或免疫力較差的人，則因傷口癒合能力不足，更需要特別留意。

一旦發生乾性齒槽炎，患者往往難以靠自行忍耐度過，應盡快回診，讓醫師清創，並在傷口處放置藥物敷料，藉此保護暴露的骨面、減輕發炎與疼痛。透過藥物覆蓋與適當照護，大部分患者的症狀能在數天內明顯改善，逐漸恢復正常生活。

（作者為貝麗牙科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法