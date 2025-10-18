自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

拔牙後發炎痛到睡不著 「乾性齒槽炎」找上門

2025/10/18 05:30
拔牙後發炎痛到睡不著 「乾性齒槽炎」找上門

▲若拔牙後3-5天疼痛加劇，且呈放射性痛，會延伸臉部其他區域等，小心乾性齒槽炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃尹鐸

拔牙後發炎痛到睡不著 「乾性齒槽炎」找上門

▲黃尹鐸醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／黃尹鐸）

不少人以為拔完牙後，只要傷口看似癒合就安全，但拔牙後若出現疼痛加劇、口腔異味明顯等情況，有可能是「乾性齒槽炎」上身，這是1種拔牙後常見併發症，發生率雖不高，但一旦出現，疼痛感通常比拔牙本身還明顯。

3-5天後劇痛延伸至耳朵 伴隨口臭、低燒 速回診

乾性齒槽炎多半發生在下顎智齒拔除後，主要原因是拔牙後，血塊未能正常形成，或過早脫落，導致骨頭暴露在口腔環境中，引起劇烈疼痛與發炎。患者可能出現口腔異味、局部腫脹，嚴重者甚至伴隨頭痛或輕微發燒。

一般情況下，拔牙後的疼痛會隨著傷口逐漸癒合，在2-3天內慢慢減輕，搭配消炎藥、止痛藥物即可控制，但乾性齒槽炎的特徵是：疼痛在拔牙後3-5天反而惡化，而且這種疼痛常常是放射性的，會延伸到耳朵、太陽穴、眼窩或整個下顎區域，疼痛感尤其在夜間特別明顯，可能影響睡眠。

除了強烈疼痛外，乾性齒槽炎患者的傷口常見到「空洞」或「血塊消失」，肉眼可見骨頭或灰白色組織，這與一般拔牙後傷口有完整血塊覆蓋的情況明顯不同。且口腔可能伴隨明顯異味或口臭，周邊牙齦也可能紅腫，嚴重時還會出現頭痛或低燒，這些都是需要提高警覺的警訊，不能單純以為只是「正常的術後不適」。

抽菸、糖尿病患風險高

所以，拔牙後的照護非常重要，術後24小時內應避免大力漱口、頻繁吐口水或使用吸管，也要避免抽菸與飲酒，以免造成血塊脫落。飲食建議以軟質、溫和的食物為主，避免過硬、過辣或過熱的刺激。

需要注意的是，有些人拔牙後罹患乾性齒槽炎的風險特別高，像是抽菸者，因為尼古丁會影響血液循環，使血塊不易穩定；口腔衛生狀況不佳的人，也可能因細菌滋生加速血塊分解而導致傷口暴露。

另外，下顎阻生智齒往往需要較長的手術時間與較大的創口，也因此更容易引起後續併發症；女性在月經期間或使用避孕藥時，因荷爾蒙影響凝血功能，發生率也會較高；而糖尿病患者或免疫力較差的人，則因傷口癒合能力不足，更需要特別留意。

一旦發生乾性齒槽炎，患者往往難以靠自行忍耐度過，應盡快回診，讓醫師清創，並在傷口處放置藥物敷料，藉此保護暴露的骨面、減輕發炎與疼痛。透過藥物覆蓋與適當照護，大部分患者的症狀能在數天內明顯改善，逐漸恢復正常生活。

（作者為貝麗牙科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中