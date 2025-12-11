健康網》余天驚曝「割除攝護腺」 醫警：骨骼疼痛、腰背疼痛要小心

余天昔罹攝護腺癌，今天再曝「割除攝護腺」。（資料照，記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕余天許久未在螢光幕前表演，這次為了挺胡瓜，將演出鑽石舞台，今（11）日更出席胡瓜餐會，他提到多年前因罹患攝護腺癌，現已經把攝護腺全都割掉。根據衛福部豐原醫院衛教資料指出，攝護腺癌是因為腺體內的惡性細胞增生所造成的， 不只長在攝護腺內，還可能侵犯周圍組織，早期攝護腺癌幾乎沒有症狀，有頻尿、夜尿、尿流細小和血尿等症狀，就要警覺。

余天、黃西田等知名藝人，今出席「鑽石舞台之夜」感恩餐會，幾乎退休的余天為了胡瓜情義相挺，余天還被笑虧與黃西田加起來出道已經120年。他多年前罹攝護腺癌，這幾年都有健康檢查，沒有復發狀況。

豐原醫院衛教資料表示，攝護腺是男性泌尿生殖系統的一個器官，位於膀胱之下， 直腸之前，有尿道穿過其中。隋者年齡增加，攝護腺內的腺體也會增生，體積會愈來愈大。而男性精液的主要成分就是攝護腺的分泌物構成的。

攝護腺癌是因為腺體內的惡性細胞增生所造成的，不只是長在攝護腺內，還可能侵犯攝護腺周圍的組織（特別是攝護腺的周邊區,就是比較靠近直腸的那一部份），惡性細胞也會隨著血流、淋巴轉移到身體其他部位。

原因

1.原因不明。

2.遺傳因素

血親中有攝護腺癌的人，得攝護腺癌的機會就比一般人高。

3.荷爾蒙因素

從小被閹割或睪丸發育不良的人不會得。絕大部分的攝護腺癌細胞表面有男性荷爾蒙的接受器，失去男性荷爾蒙的刺激，攝護腺癌細胞會萎縮退化。

4.飲食及環境因素

食物內飽合性脂肪酸的含量太高，或是環境中的鎘污染，都可能和攝護腺癌的發生有關。

5.感染因素

可能和長期、慢性的細菌或病毒的感染有關。

症狀

●沒有症狀：早期攝護腺癌幾乎沒有症狀。

●頻尿、夜尿、尿急、尿流細小、尿道疼痛和血尿等症狀：攝護腺癌已侵犯到尿道或膀胱頸。

●骨骼疼痛、腰背疼痛、貧血：攝護腺癌轉移到骨骼的症狀

治療

●藥物治療：口服荷爾蒙藥物如Zoladex ,Casodex

●手術治療：睪丸切除手術

●根除性的攝護腺切除手術。

●放射線治療：早期或局部擴散的攝護腺癌患者

●化學治療

攝護腺癌病患在接受治療後仍需定期回門診追蹤檢查，並長期口服荷爾蒙藥物。病患也須定期檢查血中攝護腺特異性抗原的濃度，以便及早偵測到復發的攝護腺癌，並及時調整治療方式。目前攝護腺癌只要定期驗血檢查，發現問題，坦然面對並與醫療人員合作，就可以維持身心的健康。

