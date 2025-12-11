自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

胸椎腫瘤壓迫脊髓神經致雙腳癱瘓 醫成功救回60歲婦行動力

2025/12/11 17:37

 

胸椎第7節有3公分大的腫瘤壓迫脊髓神經（左）、切除腫瘤後恢復神經暢通的術前術後對照。（記者楊金城攝）

胸椎第7節有3公分大的腫瘤壓迫脊髓神經（左）、切除腫瘤後恢復神經暢通的術前術後對照。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕60歲王姓婦人在今年3月時仍能騎車、行走自如，卻在短短數週內突然出現下肢無力，到後來甚至無法站立、幾近癱瘓。柳營奇美醫院檢查後發現胸椎第7節有3公分大的腫瘤，已嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化造成無法行走。醫療團隊即時在黃金時間內完成手術減壓，並搭配密集復健後，王婦逐步恢復，更在半年後奇蹟般地走進門診診間，令醫護人員感動萬分。

王婦在先生周明泉陪同下，今天（11日）獻花給柳奇神經外科主治醫師呂忠哲，感謝他的妙手回春。

王婦表示，5、6年來經常會有腰痠、下肢麻痛現象，但就醫多次檢查腰椎、髖關節都沒問題，直到今年3月症狀越發嚴重，雙腿在短短幾天失去知覺，無法行走，經診斷才發現是胸椎腫瘤作怪，幸好是良性，在及時切除加上密集復健，讓她在半年便能恢復正常生活。

治好胸椎腫瘤的王婦在先生周明泉陪同下，今天（11日）獻花給柳奇神經外科主治醫師呂忠哲（右一），感謝他的妙手回春。（記者楊金城攝）

治好胸椎腫瘤的王婦在先生周明泉陪同下，今天（11日）獻花給柳奇神經外科主治醫師呂忠哲（右一），感謝他的妙手回春。（記者楊金城攝）

呂忠哲說，胸椎腫瘤發生率低，常見成因多為癌症轉移為惡性腫瘤，由於胸椎腫瘤不常見，在早期的症狀不明顯容易被忽略，常被當作肌肉痠痛、退化或姿勢不良，而導致延誤治療。由於胸椎位置較高，一旦腫瘤壓迫神經，便會影響雙腳的力量與感覺。

呂忠哲指出，胸椎腫瘤常見症狀包括背部或胸廓疼痛，且常在夜間加劇、出現下肢無力或走路不穩、腳步變慢容易絆倒、雙腳像踩在棉花上般麻木無力等。且當腫瘤嚴重壓迫脊髓神經時，甚至會出現大小便功能改變，或是短時間快速惡化的下肢癱瘓。民眾如有上述症狀，切勿掉以輕心，應及早接受神經學與核磁共振檢查評估，把握治療黃金期。

呂忠哲說，脊髓神經一旦被壓迫太久即可能造成永久損傷，手術的目標是「搶時間救脊髓」，此次病人罹患的是良性腦膜瘤，屬於慢性生長型腫瘤，才在不知不覺中逐漸壓迫脊髓，所幸此類腫瘤若能完整切除，復發機率低，預後通常良好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中