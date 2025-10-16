自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

AI智動化血液透析 即時示警血鉀異常

2025/10/16 05:30

▲三總團隊即時發現呂小姐（右2）肋骨多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

台灣透析發生率及盛行率高居不下，每年透析人數約8至9萬人。三總腎臟內科團隊全台首創的「AI智動化血液透析系統」，可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件，患者與家屬也能透過系統的居家照護APP，隨時查看生化數據，進行「自我健康管理」，系統已開放於三總接受透析服務的150位患者，未來也希望擴大提供三總約5000位接受腎臟病照護者使用。

三總首創 提升腎臟病患照護

三總腎功能室主任許舜能表示，67歲的呂小姐因腎臟外傷造成慢性腎臟病，長期透析治療下，併發嚴重副甲狀腺功能亢進，接受副甲狀腺切除手術後，各項指數恢復正常，但仍有持續性餓骨症候群的低血鈣與低血磷症。

許舜能指出，三總團隊透過「AI智動化血液透析系統」，發現患者10年髖部骨折機率高達11%，經檢查確認個案不只骨密度極低，肋骨還有多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折。

許舜能說，慢性腎臟病人骨折風險是一般人2.58倍以上，且透析患者一旦發生髖骨骨折，10年死亡率近100%，所幸患者使用骨鬆藥物結合含磷鈣片與補充維生素D後，3個月後，骨密度大幅改善，患者的骨頭疼痛完全消失，已可獨立行走並恢復正常生活。

許舜能說，透過「AI智動化血液透析系統」可即早預測高風險事件，患者平均住院天數每月可減少6天，醫療成本可節省近95萬元，也將相關資訊數位化，可減少人工抄寫所需時間、節省護理人力。

另許舜能表示，除即時風險評估，「AI智動化血液透析系統」也方便醫師端即時查詢其他科別醫療處置，避免重複檢查與開藥，護理師端則可設定「開藥提醒」，避免漏開藥物，患者與家屬也可以使用系統架構下的手機APP隨時查看全年透析趨勢、接受個人化衛教與遠距監護，落實「自我健康管理」。

▲AI智動化血液透析系統可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件。（記者林志怡攝）

