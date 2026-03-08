自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》會睜眼、手腳有反應 陳光復昏迷指數進步挺向復健之路

2026/03/08 17:15

澎湖縣長陳光復「開顱減壓手術」後，漸入佳境。根據台北榮總護理部衛教資料，他對運動反應又進步，朝更好的復健之路挺進。（資料照）

澎湖縣長陳光復「開顱減壓手術」後，漸入佳境。根據台北榮總護理部衛教資料，他對運動反應又進步，朝更好的復健之路挺進。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復會睜眼，想要回應且手腳也有動作反應。縣長夫人吳淑瑾在臉書上，再次公布最新病況。根據台北榮總護理部衛教資料，他的運動反應增加，昏迷指數又進步了。

陳光復在今（2026）年大年初一發生嚴重摔倒意外，造成後腦勺受創及顱內出血，當場失去呼吸心跳（OHCA），經三總澎湖分院急救13分鐘後恢復心跳，隨後緊急後送至高雄榮總進行「開顱減壓手術」，透過拿掉部分頭蓋骨來緩解腦部因出血與水腫產生的壓力。

陳光復在入院初期昏迷指數最低僅為 3分（重度昏迷），術後逐步回升至5分，並於2月下旬穩定在7分。據吳淑瑾指出，會睜眼，好似要回應甚麼，手腳也有動作反應，讓家屬更有信心，兩名貼心的女兒選擇了留職停薪，放下了手邊工作，決定要守護著爸爸。吳淑瑾也說：「復原之路需要耐心，遵循醫囑，按部就班地努力中。」

台北榮總護理部解釋，昏迷指數是用來測量病人對外界刺激的反應，以判斷病人意識清醒的程度。目前多採用格拉斯哥昏迷量表（Glasgow Coma Scale, GCS）來評估病人的意識程度，評估內容包括病人的睜眼反應（Eye open, E）、語言反應（Verbal response, V）及運動反應 （Motor response, M）等3部份，觀察病人的表現來計算相對應的分數，再將3個部分的分數加總即為昏迷指數。

●睜眼反應（E）：滿分4分（考量有外力阻止眼睛睜開，例如眼皮水腫）
4分：主動地睜開眼睛。
3分：聽到呼喚後會睜眼。
2分：有刺激或痛楚會睜眼。
1分：對於刺激無反應。

●語言反應（V）：滿分5分
5分：說話有條理，會與人交談。
4分：可應答，但說話無邏輯性。
3分：可說出單字或胡言亂語。
2分：可發出無法理解的聲音。
1分：無任何反應。

●運動反應（M）：滿分6分
6分：可遵從指令做出動作。
5分：對疼痛刺激有反應，可定出疼痛刺激部位，並除去痛刺激。
4分：對疼痛刺激有反應，可定出疼痛刺激部位，但無法除去痛刺激。
3分：對疼痛刺激有反應，肢體會彎曲，試圖迴避。
2分：對疼痛刺激有反應，肢體會異常伸展或僵直之姿勢。
1分：無任何肢體反應。

