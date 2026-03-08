自由電子報
健康網》福島核災15週年 台日美聯手測試抗輻射新藥

健康網》福島核災15週年 台日美聯手測試抗輻射新藥

2026/03/08 17:49

台日美在「緊急輻射醫療」領域的臨床合作，麗寶新藥將與福島醫科大學共同進行新藥臨床試驗。此為在福島縣大熊町的東京電力公司（TEPCO）福島第一核電廠。 （法新社）

台日美在「緊急輻射醫療」領域的臨床合作，麗寶新藥將與福島醫科大學共同進行新藥臨床試驗。此為在福島縣大熊町的東京電力公司（TEPCO）福島第一核電廠。 （法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕2011年3月11日在本福島縣發生本世紀最大核能事故，造成巨大災害。福島醫科大學將與台灣進行「緊急輻射醫療」領域的臨床合作。財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，在台日美合作下，更能切合世界衛生組織近期在輻射風險的相關決議，敦促各國強化防範能力，以在核災緊急事件中保護民眾健康。

15年前東日本大震災引發海嘯並造成東京電力公司福島第一核能發電廠（TEPCO F1）重大核能事故，事故等級被列為國際核與輻射事件分級表（INES）最高第7級。震災後福島逐步建立完整的核災醫療與輻射事故應變體系，目前已成為全球核災醫療研究與政策發展的重要據點。

雙方將以麗寶新藥團隊研發新藥LIB-101為基礎，展開針對重大輻射事故後醫療處置之應用研究的 IIT（Investigator-Initiated Trial）臨床試驗，與福島醫科大學攜手，針對福島第一核電廠除役作業相關工作人員，在重大輻射事故情境下的醫療應用，評估此藥於高劑量輻射暴露後，可否延緩或改善輻射性皮膚損傷發生與惡化時間的潛在治療效果。

根據榮民總醫院衛教資料指出，當人體在短時間內接收到高劑量輻射，會引發急性放射綜合症（ARS），包括造血系統破壞、腸胃道潰爛、神經系統損傷及皮膚灼傷等。長遠來看，又有罹患甲狀腺癌、白血病、肺癌、乳癌的風險，以及遺傳與生育、白內障等問題。

麗寶新藥指出，LIB-101為重組人類介白素-12（Interleukin-12）蛋白質新藥，具備促進多重造血細胞恢復與免疫調節之潛力，過去已獲得美國政府BARDA（Biomedical Advanced Research and Development Authority）支持，用於開發急性輻射症候群之醫療對策。

麗寶新藥說，相關研究顯示，該藥物可同時促進白血球、紅血球與血小板恢復，為目前全球少數具備多重造血修復能力的潛在緊急輻射治療藥物之一，若研發順利，未來可望將核災對人體傷害降低。

