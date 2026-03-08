健康網》邵玉銘肝癌辭世 醫曝病程快 常讓人措手不及

前行政院長邵玉銘因罹患肝癌與世長辭，他生前抱病寫書、參加藝文活動，突然病逝令人不捨。國泰醫院指出，肝癌的病程很快，常令人措手不及。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前行政院新聞局長邵玉銘因肝癌辭世，享年87歲，他生前努力抗癌，抱病完成新書還積極參與藝文活動，生命力之強大。根據國泰醫院衛教資料指出，肝癌大多數病人臨床上似乎都非常健康，幾乎無早期徵兆或症狀，非常難以預防，確診後，也要提防它的病程很快。

邵玉銘被譽為見證台灣民主轉型的關鍵人物，他生前曾回憶，要宣布解嚴令的前一天，接到當時總統府副秘書長張祖詒來電，確實愣了一下，「當下好像有一股電流通了」他知道這個解令對台灣來說是歷史的第一刻，接著由他推動並宣布開放報禁，還有禁歌都一併解除。

請繼續往下閱讀...

晚年的他卻受到肝癌之苦，原本答應參加2月初書展，因身體不適婉拒，確沒想到就此病逝。他的肝癌病程很快，令人措手不及。國泰醫院指出，肝癌的臨床症狀大致可分為：

●無特殊臨床症狀型：

大部份的小型肝癌在被診斷時幾乎都沒有特殊的臨床症狀，或只是輕微的易倦怠、上腹部不舒服，同樣的，有少部份的大型肝癌雖然腫瘤很大，但臨床上病人也可以沒有特別的臨床症狀存在。

●明顯型：

患者甚至可自己摸到腹部腫塊，且常合併有倦怠、食慾不振、體重減輕、疼痛。

●肝硬化型：

大多有長期的慢性肝炎史或早已被診斷為肝硬化，突然在短期內病情惡化，如黃疸加深、產生腹水等。

●其他的臨床表徵：

病人有肝炎病史而出現類似急性肝炎的黃疸、噁心之後，才被診斷；或是因肝癌太大，破裂出血導致急性腹痛；或腫瘤太大造成阻塞性黃疸，才被確定診斷；也可因肝癌轉移出去的器官產生了症狀，如肺部會呼吸困難、骨頭會疼痛，之後才被發現有肝癌。

國泰醫院指出，通常都會根據患者肝功能的好壞，腫瘤大小及位置、患者年齡及其他生理狀況來決定，目前普遍認為只有手術切除及肝臟移植可帶給病患治癒的希望。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法