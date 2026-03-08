健康網》糞便篩檢陽性拖8年才做大腸鏡 病人結果讓醫嚇到

專家提醒，不少人做完糞便潛血檢查後，因為沒有明顯不適便忽略追蹤，恐增罹患大腸癌的風險；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人做完糞便潛血檢查後，因為沒有明顯不適而忽略追蹤，博田國際醫院胃腸肝膽科醫師吳宗勤指出，糞便潛血陽性，每延遲 6 個月做大腸鏡，罹患大腸癌的風險就增加 30%，近日一名患者將陽性報告放了8年才就醫，檢查結果令人震驚。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，近期有位糞便篩檢陽性的病人，卻從2018年放到現在，一直到解了好多天的血便才來做大腸鏡，「同樣的這幾年，選對了資產是「利滾利」，但選錯了對健康的態度，那就是『病滾病』。」他提醒，明明糞便潛血篩檢陽性，卻決定把它「放著」不管，這8年來它在身體裡累積的不是複利，而是這輩子最貴的「違章建築」。

糞便潛血篩檢若呈陽性，應儘速安排大腸鏡檢查，拖延時間越長，罹患大腸癌的風險可能持續上升。吳宗勤示警，糞便潛血陽性，每延遲 6 個月做大腸鏡，罹患大腸癌的風險就增加30%。這放了8年的症狀，這筆帳怎麼算都不划算。

經過吳宗勤的處理，為這位病人切了超過 30顆瘜肉，數量相當驚人，花了將近1小時才逐一切除。所幸這名病人經病理檢查後，所有瘜肉均為良性的腺瘤型瘜肉，尚未發展成癌症，但他也坦言，若再拖延下去，未來發生癌變的風險將大幅增加。

吳宗勤形容，若把身體比喻為投資環境，這些瘜肉就像在腸道內不斷「複利成長」。人體腸道長期維持約37度的恆溫環境，又有持續的營養供應，與零干擾成長空間，若沒有透過檢查與切除，就可能讓瘜肉持續增生，甚至演變為癌症。

吳宗勤總結，糞便潛血篩檢只是第一步，真正關鍵在於後續的大腸鏡檢查與處置。若檢查報告出現異常，務必及早就醫追蹤，及早切除瘜肉，才能降低大腸癌風險，守住健康。

