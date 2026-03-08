自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》糞便篩檢陽性拖8年才做大腸鏡 病人結果讓醫嚇到

2026/03/08 16:18

專家提醒，不少人做完糞便潛血檢查後，因為沒有明顯不適便忽略追蹤，恐增罹患大腸癌的風險；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

專家提醒，不少人做完糞便潛血檢查後，因為沒有明顯不適便忽略追蹤，恐增罹患大腸癌的風險；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人做完糞便潛血檢查後，因為沒有明顯不適而忽略追蹤，博田國際醫院胃腸肝膽科醫師吳宗勤指出，糞便潛血陽性，每延遲 6 個月做大腸鏡，罹患大腸癌的風險就增加 30%，近日一名患者將陽性報告放了8年才就醫，檢查結果令人震驚。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，近期有位糞便篩檢陽性的病人，卻從2018年放到現在，一直到解了好多天的血便才來做大腸鏡，「同樣的這幾年，選對了資產是「利滾利」，但選錯了對健康的態度，那就是『病滾病』。」他提醒，明明糞便潛血篩檢陽性，卻決定把它「放著」不管，這8年來它在身體裡累積的不是複利，而是這輩子最貴的「違章建築」。

糞便潛血篩檢若呈陽性，應儘速安排大腸鏡檢查，拖延時間越長，罹患大腸癌的風險可能持續上升。吳宗勤示警，糞便潛血陽性，每延遲 6 個月做大腸鏡，罹患大腸癌的風險就增加30%。這放了8年的症狀，這筆帳怎麼算都不划算。

經過吳宗勤的處理，為這位病人切了超過 30顆瘜肉，數量相當驚人，花了將近1小時才逐一切除。所幸這名病人經病理檢查後，所有瘜肉均為良性的腺瘤型瘜肉，尚未發展成癌症，但他也坦言，若再拖延下去，未來發生癌變的風險將大幅增加。

吳宗勤形容，若把身體比喻為投資環境，這些瘜肉就像在腸道內不斷「複利成長」。人體腸道長期維持約37度的恆溫環境，又有持續的營養供應，與零干擾成長空間，若沒有透過檢查與切除，就可能讓瘜肉持續增生，甚至演變為癌症。

吳宗勤總結，糞便潛血篩檢只是第一步，真正關鍵在於後續的大腸鏡檢查與處置。若檢查報告出現異常，務必及早就醫追蹤，及早切除瘜肉，才能降低大腸癌風險，守住健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中