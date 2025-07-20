按摩明目茶飲補肝 搶救3C族眼力

▲長時間使用手機等3C產品，要小心用眼過度引發眼睛乾澀、酸痛不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／廖欣儀

▲按摩穴位。（照片提供／廖欣儀）

33歲的李小姐（化名）長時間使用手機和電腦，除了肩頸僵硬，還經常感到眼睛乾澀、痠痛，晚上睡前視線模糊不清。雖然眼科檢查未見明顯病變，但她開始擔心眼睛是否因過度疲勞而提前老化。

3C時代長時間、近距離用眼，造成睫狀肌與眼外肌持續緊張，導致眼睛痠痛、視力模糊、對焦困難，甚至頭痛噁心。中醫認為，這是肝氣鬱結或肝血不足，氣血運行不暢所致，肝主藏血而目為其竅，肝血虧虛則目不明，得血而能視。適當休息、補肝明目、疏肝理氣是調理關鍵。長時間近距離用眼，易加深近視。

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長時間用眼 睫狀肌與眼外肌緊張

《景岳全書》：「肝腎精虛不能化氣，氣虛不能生血。」中醫認為，肝腎虧損，不能養目，而致視物昏花。養成良好用眼習慣，保持適當用眼距離及時間，休息時做穴道按摩緩解局部肌肉緊張，搭配中醫養生茶飲可以讓眼睛獲得養護。

養成良好用眼習慣 搭配中醫養護

◎穴位按摩：雙手洗淨，搓熱雙手給予眼睛熱敷，然後用指腹或指節，沿著眼眶周圍按摩。雙手由內向外繞一圈，依序為「睛明穴」→「攢竹穴」→「魚腰穴」→「絲竹空穴」→「太陽穴」（如圖）。每日可做2-3次，按摩時力道以略微感到痠軟為適當，不必用力過度，以免瘀青或受傷出血，也不可以直接用力按壓眼球。

◎中藥茶飲：可挑選具有補肝滋腎、益睛明目功效的中藥養生茶飲，讓疲憊的雙眼重新充滿元氣，如枸杞、黑棗、決明子、菊花、女貞子、黃精。

●枸杞：補肝腎，益精明目，適合長時間用眼者、眼睛乾澀。

●黑棗：補肝腎，補中益氣、養血安神，增強免疫力，改善氣血不足。

●決明子：清肝明目，促進腸道蠕動。

●菊花：清熱解毒，用於風熱上攻、眼紅腫痛，可緩解用眼過度，眼睛疲勞，現代醫學研究具有提升抗氧化能力。

●女貞子：滋補肝腎，延緩衰老，改善視力問題。

●黃精：補氣養陰，增強體力，抗疲勞。

建議定期眼睛檢查，注意用眼保健，適度休息與飲食調養，利用穴位按摩及養眼茶，守護「靈魂之窗」明亮健康。

（作者為彰化基督教醫院中醫部醫師）

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