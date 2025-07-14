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司機「久駕」椎間盤突出 微創手術3天後重新上路

2025/07/14 05:30
司機「久駕」椎間盤突出 微創手術3天後重新上路

▲司機長時間久坐引發腰痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／吳宣翰、賴佳汶）

文／吳宣翰、賴佳汶

司機「久駕」椎間盤突出 微創手術3天後重新上路

▲患者的腰椎間盤突出，導致神經根受到壓迫。（照片提供／吳宣翰、賴佳汶）

60歲的蔡先生長年從事長途駕駛工作，每天需坐超過10小時。近半年來，他開始感覺腰部劇烈疼痛，並伴隨右腿麻木，逐漸影響行走能力與睡眠品質。起初他以為只是姿勢不良導致的肌肉痠痛而未加理會，直到症狀持續惡化，甚至影響到駕駛工作，才決定就醫檢查。

經核磁共振（MRI）檢查後，醫師發現蔡先生的第2與第3節腰椎間盤突出，導致神經根受到壓迫，診斷為「腰椎間盤突出症」。這類情況正是典型的「久坐族」所引發的脊椎退化性病變。長期維持相同坐姿、缺乏運動，加上核心肌群無力，使得椎間盤承受過大壓力，最終造成椎間盤破裂並壓迫神經。

出血少、傷口小 恢復快速

經評估後，建議蔡先生接受「內視鏡椎間盤減壓手術」治療。此微創手術僅需約1公分的小切口，透過高解析內視鏡及專用器械，在局部麻醉或輕度鎮靜下進行，能精準移除突出的椎間盤組織，解除神經壓迫。手術時間約1至2小時，出血少、傷口小，術後恢復快速。

蔡先生術後明顯感到疼痛緩解，當天即可下床行走，第2天走了2000步，第3天已能行走1萬步，隨後出院便重返工作崗位，重拾駕駛生活。

每坐1小時應活動5至10分鐘

長時間坐姿對脊椎是一大負擔，特別是司機、上班族等久坐族群，更應注意日常保健。建議每坐1小時就應起身活動5至10分鐘，並養成規律運動習慣，強化腹背肌力，以維持脊椎穩定。

若出現持續性腰痛、腿麻或行走困難等症狀，應儘早就醫檢查，以免延誤治療黃金時機。

（作者分別為佑民醫院神經外科主任吳宣翰、個管師賴佳汶）

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