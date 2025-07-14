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吃藥減重不可怕 「體重管理」開心享瘦

2025/07/14 05:30
吃藥減重不可怕 「體重管理」開心享瘦

▲減重不能只光靠服藥，還需搭配飲食調整和規律運動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余宜叡

吃藥減重不可怕 「體重管理」開心享瘦

▲阻力運動可有效維持或提升肌肉量。 （照片提供／余宜叡）

40歲的蘇女士曾經嘗試以「雞尾酒式」藥物療法減重，服用了大量多種藥物。當時，她頻繁上廁所、進食後容易腹脹、飽足感強烈，僅使用1週便瘦了超過3公斤。然而，她隨即出現反覆性的生殖泌尿道搔癢、身體不適與明顯疲倦，嚴重影響到日常生活與工作效率。只要一停藥，體重便迅速回升5公斤，讓她對藥物減重產生強烈恐懼。隨著體重逐步上升，BMI（身體質量指數）來到32，在親友的鼓勵與轉介下，她前往體重管理門診尋求協助。

吃藥減重不可怕 「體重管理」開心享瘦

▲體重管理時，飲食建議增加蔬菜量與正常攝取蛋白質。（照片提供／余宜叡）

快速、劇烈減重易復胖

快速且劇烈的減重方式，往往容易導致肌肉流失，這不僅不利健康，也容易造成日後的體重反彈。因此，建議每週的體重減輕速度應維持在0.5至1公斤，並搭配足夠的蛋白質攝取與基本運動（尤以阻力運動為佳），以維持或提升肌肉量。若過度節食，不僅蛋白質攝取不足，也難以長期維持成果。使用減重藥物時，更應同步進行飲食調整與規律運動，目標是減脂保肌，避免復胖。

在與醫師深入討論體重管理策略後，蘇女士了解了各類減重藥物的適應症與副作用。雖然過去對藥物減重經驗不佳，但在醫師的建議下，她選擇重新嘗試2種減重藥物的輔助，並搭配飲食與運動。考量她曾有偏頭痛病史及頭痛相關的不良經驗，醫師選擇無誘發頭痛副作用的藥物，並加上能減少脂肪吸收的體重管理藥物。在每1至2週回診的追蹤下，她以每週約1公斤的穩定速度減重，飲食中增加攝取蔬菜、正常攝取蛋白質，並達到每週150分鐘以上的運動量。

需搭配飲食與運動

歷經半年努力，她成功減重10公斤，體脂率也跟著下降，BMI回到理想的21，甚至能再次穿上產前的衣服。

她開心地分享，原來體重管理是可以吃得飽、吃得健康，又能活力滿滿地生活與工作，徹底扭轉了她對藥物減重的負面印象。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

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