乾眼症用藥 「維他命A眼藥膏」短缺 食藥署：有替代藥品

▲乾眼症患者若眼表修復不良，或角膜上皮受損較明顯，可能需仰賴含維他命A的藥膏輔助修復與保護角膜；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

市面上常用於治療乾眼症的「綠洲維他命A眼藥膏」（衛署藥製字第004156號）近期出現供應短缺。衛福部食品藥物管理署昨證實，該藥品因原料取得問題，業者申請暫時停產，尚無法預估何時恢復正常供應，不過目前國內仍有同成分、同含量、同劑型的替代藥品可供臨床使用，民眾用藥權益不受影響。

單一廠牌短暫停產 臨床影響有限

食藥署藥品組研究員祁若鳳指出，這款藥品屬於醫師處方用藥，核准適應症包括瀰漫性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、疱疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各型角膜炎。業者主動通報因原料短缺，因此提出暫停生產申請，由於原料供應尚未穩定，後續是否恢復製造仍待評估。

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祁若鳳強調，臨床端仍可使用「溫士頓維他命A眼藥膏」（衛部藥製字第059018號）作為替代，該產品具有相同的成分、劑型與劑量。此外，臨床上也有其他可用於治療角膜炎的眼藥水與眼膏，供醫師依病況選擇使用。

台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀表示，在眼科門診中，這類維他命A眼藥膏通常用於治療嚴重乾眼症，幫助提供眼表滋潤。若維他命A缺乏，角膜可能出現破皮或病變，尤其常見於老年人或飲食不均的族群。

乾眼症常見症狀包括眼睛乾澀、灼熱、異物感、視力模糊、畏光等，嚴重者甚至可能因角膜損傷引發長期不適。一般輕症可透過人工淚液緩解，若眼表修復不良，或角膜上皮受損較明顯，則可能需仰賴含維他命A的藥膏輔助修復與保護角膜，維持眼表健康。

蔡景耀說，目前市面上仍有人工淚液類藥膏可維持眼表濕潤；若確實有維他命A缺乏的情況，也可透過口服補充。單一廠牌藥品短暫停產對臨床影響有限，眼科醫師多有替代方案因應。

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