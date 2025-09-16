自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

骨質疏鬆有救了！科學家找到「骨骼開關」 小鼠實驗成功逆轉

2025/09/16 12:02

這張示意圖解釋了 GPR133 受體如何運作。當 GPR133 被活化時（左圖），它會發出信號，刺激「成骨細胞」（osteoblasts）的活性以形成骨骼，同時抑制「蝕骨細胞」（osteoclasts）的作用以防止骨骼分解。反之，當缺乏 GPR133 時（右圖），骨骼形成減弱，而骨骼分解作用則會增強。（圖：德國萊比錫大學）

這張示意圖解釋了 GPR133 受體如何運作。當 GPR133 被活化時（左圖），它會發出信號，刺激「成骨細胞」（osteoblasts）的活性以形成骨骼，同時抑制「蝕骨細胞」（osteoclasts）的作用以防止骨骼分解。反之，當缺乏 GPR133 時（右圖），骨骼形成減弱,而骨骼分解作用則會增強。（圖：德國萊比錫大學）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技網》（scitechdaily）報導，德國萊比錫大學研究人員發現一個在骨骼強度中扮演關鍵角色的隱藏受體GPR133，並找到一種能將其活化的化合物，成功在小鼠身上逆轉類似骨質疏鬆症的症狀。這項成果已發表於《信號轉導與靶向治療》期刊。

研究團隊將GPR133形容為一個「骨骼開關」，當它被活化時，能同時增強負責建造骨骼的「成骨細胞」（osteoblasts），並抑制負責分解骨骼的「蝕骨細胞」（osteoclasts）。團隊同時也找到了一把能開啟這個「開關」的鑰匙，一種名為 AP503的新化合物，它能有效模擬並觸發這個自然的信號傳導過程。

該研究首席研究員利布舍爾（Ines Liebscher）教授解釋，如果GPR133受體因基因改變而受損，小鼠在年紀很小時就會出現骨密度流失的跡象，類似人類的骨質疏鬆症。而在實驗中，研究團隊利用AP503化合物，不僅成功在健康小鼠身上提升了骨密度，更在患有骨質疏鬆症的小鼠體內，顯著強化了其骨骼強度，逆轉了病症。

對高齡化人口的巨大潛力

該研究的主要作者萊曼（Juliane Lehmann）博士指出，先前研究已發現，活化GPR133也能強化骨骼肌。她表示，這項新發現再次凸顯了該受體在高齡化人口的醫療應用上，所擁有的巨大潛力。研究團隊的下一步，將是探索AP503在各種疾病中的應用，並進一步研究GPR133在體內的作用。

