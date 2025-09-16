8個簡單日常習慣 有效治癒脂肪肝

有8個簡單日常習慣可幫助人們治癒脂肪肝。圖為8個習慣之一的每天睡眠8小時示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕脂肪肝已成為全球普遍存在的健康問題，影響著許多人的健康。但透過改善生活方式、控制體重和及時醫療，脂肪肝可在很大程度上預防和逆轉。印度時報（TOI）指出，有8個簡單日常習慣可幫助人們治癒脂肪肝。

第一個習慣：不喝酒和含糖飲料。

無論是含糖飲料或加工食品，只要長期攝取過量糖分，都會嚴重損害肝臟。大量攝取的糖分，會被肝臟轉化為脂肪，若脂肪持續在肝臟中堆積，可能導致患上非酒精性脂肪肝（NAFLD）。

過量的糖分還會加劇胰島素阻抗，進一步導致脂肪在肝臟堆積，因此減少糖分攝取有助於保護和改善肝臟健康，甚至可能有助於逆轉體內的脂肪肝變化。

第二個習慣：早上起床後喝杯溫檸檬水。

檸檬富含維生素C和抗氧化劑，有助於減少肝臟發炎和氧化應激，從而改善整體肝功能並減少肝損傷。起床後喝一杯溫檸檬水不僅有助於補充維生素C，還能為身體補充水分。

第三個習慣：每天吃薑黃。

薑黃中的薑黃素具有抗發炎和抗氧化作用，有助於減少肝臟脂肪堆積和氧化壓力。每日食用薑黃有助於改善肝臟健康和預防脂肪肝。

第四個習慣：每餐都選瘦肉蛋白質。

瘦肉蛋白質有助於減少肝臟脂肪，改善胰島素敏感性，並促進肝細胞再生。因此每餐攝取瘦肉蛋白，有助於治療或控制脂肪肝。

另外1項研究表明，富含蛋白質的飲食有助於一半參與者減少約50%肝臟脂肪。它還能改善患者的胰島素敏感性和脂質代謝，這對於逆轉脂肪肝至關重要。

第五個習慣：每天喝兩次蒲公英茶。

蒲公英的根和葉富含抗氧化劑、多醣和生物活性化合物，這些都可保護肝臟。有研究表明，蒲公英萃取物有助於減少肝臟氧化壓力、發炎和脂肪堆積，這些都對控制或治療非酒精性脂肪肝至關重要。蒲公英茶還具有利尿作用，有助於身體排出毒素和多餘水分。

第六個習慣：每天食用十字花科蔬菜。

十字花科蔬菜，例如捲心菜、羽衣甘藍等，有助於減少肝臟脂肪堆積、發炎，甚至氧化壓力。它們所含的吲哚（Indole）、硫代葡萄糖苷等生物活性化合物，有助於改善肝功能和整體健康。

第七個習慣：用藜麥代替精製穀物。

精製穀物富含碳水化合物，過量食用會轉化為脂肪，並可能進一步儲存在肝臟中。而藜麥富含蛋白質，且碳水化合物含量低。用藜麥代替精製穀物，有助於減少脂肪沉積，從而幫助肝臟康復。

第八個習慣：睡眠8小時。

每天至少睡8小時，有助於肝臟排毒和修復。良好的睡眠也有助於調節控制肝臟代謝的晝夜節律，從而減少氧化壓力和發炎，並提高胰島素敏感性。每天獲得8小時的充足睡眠，也有助於預防非酒精性脂肪肝。

