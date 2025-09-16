7旬翁單腳抖動 「急性缺血性腦中風」徵兆

豐原醫院神經內科醫師洪朝賢表示，若經常無法解釋的單側抖動、肌肉抽搐或不受控制的動作，建議提高警覺，及早就醫治療。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 75歲詹姓老翁近日走路時左腳出現不自主抖動，並伴隨明顯無力感，家人原以為是老化或神經退化的正常現象，但觀察一週後仍未見改善，前往衛生福利部豐原醫院就醫，檢查才知竟是「急性缺血性腦中風」，住院9天才康復出院；神經內科醫師洪朝賢表示，若經常無法解釋的單側抖動、肌肉抽搐或不受控制的動作，建議提高警覺，及早就醫治療。

洪朝賢表示，詹男有高血脂病史，近期家人注意到他走路時左腳持續抖動，且出現無力感，因未伴隨臉部歪斜、手腳癱軟或語言障礙等典型中風症狀，因而拖了一周才送醫檢查，經核磁共振檢查後發現其右側大腦出現梗塞，確診為「急性缺血性腦中風」，經藥物治療已改善其左腳抖動狀況，住院9天後穩定出院。

洪朝賢指出，單側肢體不自主抖動的表現，常讓人聯想到帕金森氏症、甲狀腺亢進或高血糖等疾病，較少將其與腦中風聯想在一起，在臨床上這類「非典型中風症狀」確實存在，但十分少見。

洪朝賢提醒民眾，腦中風的治療效果與發病後就醫時間密切相關，其中最關鍵的是把握「黃金3.5小時」內的緊急處置，民眾應熟記台灣腦中風學會的「FAST」辨識口訣：F（Face）觀察臉部是否對稱，有無歪斜；A（Arm）檢查手臂是否無力或無法平舉；S（Speech）聽其言語是否清晰，有無口齒不清；T（Time）一旦符合上述任一症狀，應立即撥打119送醫，爭取治療先機，降低死亡率與後遺症風險。

洪朝賢並提醒患有心律不整、高血壓、高血脂及糖尿病等高風險族群，應落實健康生活型態，維持均衡飲食，減少油炸與高鹽食物攝取，增加蔬果與全穀類攝取；培養規律運動習慣，每週至少150分鐘中等強度運動，如快走、游泳等；定期健康檢查，掌握血壓、血脂與血糖的變化，並依醫囑規律治療；以及戒菸限酒，避免加重血管負擔等，從根本預防中風。

洪朝賢強調，中風的表現未必典型，尤其在高齡或慢性病患者中，更可能以不尋常方式出現。當身體出現突發性抖動、單側無力或語言異常等症狀時，切勿輕忽或自行診斷，應儘速就醫接受專業檢查，才能把握寶貴的治療時間，降低致命與失能風險。

