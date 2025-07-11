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產後大出血要命 高風險群要注意

2025/07/11 05:30
產後大出血要命 高風險群要注意

▲產婦按時產檢，並依醫囑規劃生產過程，才能降低風險，守護安全；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者歐素美／台中報導

產後大出血要命 高風險群要注意

▲陳穎中醫師指出，產後出血主因包括子宮收縮不良、胎盤剝離異常等，多數為無法預測的突發狀況。 （記者歐素美攝）

1名30多歲的高齡產婦剖腹產後子宮收縮不良，出血近6000毫升，經止血後仍無法控制，醫師與家屬溝通後緊急進行子宮切除手術，住進加護病房3到9小時後才穩定；光田綜合醫院婦產科醫師陳穎中表示，高齡產婦、試管嬰兒孕婦，以及患有妊娠高血壓、妊娠糖尿病等族群，皆是「產後出血」的高風險對象，應特別留意生產時的出血狀況。

全球產婦死亡 27%與產後出血有關

另1名20多歲的產婦自然產後出現瀰漫性血管內凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC），出血達10000毫升，血壓驟降至30至50mmHg，凝血功能幾乎喪失，經大量輸血並安排血管栓塞手術，急救18小時，產婦的血壓、呼吸才逐漸穩定，從鬼門關搶救回來。

陳穎中表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球約27%的產婦死亡與產後出血有關，是最常見的致命產科急症之一。產後出血通常發生於生產後24小時內，自然產出血量超過500毫升、剖腹產出血量超過1000毫升，即屬異常，不論何種生產方式皆可能發生。

他說，1名體重50公斤的產婦，體內約有3500毫升血液，若出血達500至1000毫升，相當於流失近1/7至1/3的血量，嚴重者恐危及生命。

陳穎中指出，產後出血主因包括子宮收縮不良、胎盤剝離異常等，多數為無法預測的突發狀況。因此，產婦應按時產檢，並依醫囑規劃生產過程，才能降低風險，守護安全。

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