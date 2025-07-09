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腳趾瘀青5個月未癒 竟是肢端黑色素瘤

2025/07/09 05:30
腳趾瘀青5個月未癒 竟是肢端黑色素瘤

▲廖澤源醫師看診中；圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

腳趾瘀青5個月未癒 竟是肢端黑色素瘤

▲男子肢端黑色素瘤，外觀呈現邊緣不規則且顏色不均黑色斑塊，癌細胞已破壞指甲，造成指甲變形。 （台北慈濟醫院提供）

76歲林先生5個月前發現右腳大腳趾有一小塊深黑色痕跡，原以為是先前撞傷造成的瘀血，但1個月前，黑色痕跡有擴大趨勢，至診所就醫也被以為是瘀青未散，於是他去大醫院找皮膚科醫師複診，經檢查發現他患有肢端黑色素瘤，決定截除他的右腳大腳趾以避免轉移，術後林先生恢復良好，定期回診追蹤。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源說，皮膚癌指的是由皮膚細胞異常增生所引發的惡性腫瘤，根據其來源細胞的不同，有基底細胞癌、鱗狀細胞癌以及黑色素瘤等類型，其中以基底細胞癌最為常見，常見於臉部、耳朵、脖子等陽光易曝曬處，生長慢、轉移風險低；鱗狀細胞癌次之，具一定轉移風險。

黑斑變化、直徑逾6mm應就醫

黑色素瘤雖然相對少見，卻可發生於全身任何部位，且可能迅速轉移至淋巴、肺部、肝臟及大腦等各個器官，根據衛生福利部癌症登記資料，皮膚癌每年新增約2千例，已列入10大癌症之一，發生率逐漸上升，提醒民眾若皮膚出現形狀不對稱黑色斑塊、顏色不均、邊界不規則、最大直徑超過6mm、潰爛不癒、容易出血、會癢會痛等情況就要小心。一般會透過理學檢查、皮膚鏡檢查與皮膚切片病理檢查進行診斷。

廖澤源指出，像林先生的肢端黑色素瘤屬於黑色素瘤的1種臨床分型，其發生原因與基因相關，發生位置主要在手、腳等四肢末端的位置，初期可能不會疼痛，容易被誤認為受壓迫或撞擊所致的瘀血而輕忽，肢端黑色素瘤的治療以手術切除為首選，醫師會評估需要截肢的範圍，目的在於根除病灶、避免遠端轉移。

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