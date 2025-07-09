兒童心衰竭、短腸症新藥 8月納健保

▲健保署核准2款兒童新藥，其中1款為口服液劑，具有給藥方便等特性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

兒童健康保護傘再擴大！健保署昨日宣布，全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議日前通過2項兒童新藥納入健保給付，分別用於心血管疾病及短腸症治療，合計1年投入逾6000萬元、158名患者受惠。其中短腸症用藥價格高昂，每名病人可年省高達544萬元，預估嘉惠10名病人，8月1日生效。

短腸症病童估年省544萬

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，目前治療兒童高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第1型糖尿病之腎病變，健保已給付錠劑，但兒童等特殊族群於臨床須磨粉後使用，卻可能接觸空氣影響品質，因此此次通過給付含captopril成分的口服液劑，具有給藥方便、增加病人用藥順從性等優勢，預估嘉惠約148名病友，挹注年藥費約711萬元。若以最常使用的12歲以下心臟衰竭兒童為例，每人每年約節省8.8萬元。

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另外，短腸症病人出於先天或後天因素導致小腸長度偏短，兒童為小於其年齡正常小腸長度的1/4，並合併腸道衰竭，導致入口食物的營養成分無法被腸道吸收，進而影響生長發育狀態，目前健保給付治療包括全靜脈營養輸液（TPN）與小腸移植。

黃育文指出，此次通過給付含teduglutide成分藥品，為唯一經食藥署核准的人類類升糖素胜肽（GLP-2）類似物，有助於刺激腸道細胞增生，緩解腸衰竭症狀，甚至促進腸道表面積增加，提高營養吸收，進而可減少TPN輸液量，或每週減少1天TPN輸液時間，改善生活品質及降低短腸症候群長期輸液併發症，預估嘉惠約10名兒童病友，挹注年藥費約5440萬元，每人每年約節省544萬元。

黃育文補充，這款藥品依照仿單內容給付，採皮下注射，注射量按體重計算，但若有腸道阻塞或狹窄，或是近5年內有腸道惡性腫瘤病史等不適合使用。

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