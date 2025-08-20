25歲男抽搐、眼上吊 竟是泌乳激素瘤作祟

▲抽血檢查可了解是否泌乳激素異常等狀況；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

▲影像檢查發現患者的大腦腦下垂體長出大顆泌乳激素瘤（紅圈處）。（照片提供／王子源）

24歲吳男整天宅在家，某日凌晨父親聽到房間有聲音，進入後看到吳男全身抽搐、眼球上吊，緊急送往醫院急診，頭部電腦斷層顯示蝶鞍上方有1顆約5公分的腫瘤，且血中泌乳激素嚴重超標，懷疑是泌乳激素瘤，於是安排住院手術切除腫瘤，術後泌乳激素果然大幅下降，順利平安出院。

▲醫師提醒，男性成年後仍沒有出現第二性徵或有陽痿等症狀，建議就醫檢查。（照片提供／王子源）

切除腫瘤續服藥 恢復正常值

患者自述身體健康，不過成年後，第二性徵始終沒有出現，不僅陰莖小且不會勃起，此外，陰毛、腋毛稀少，讓他不敢交女友，整天都宅在家裏滑手機、打電玩，也沒有勇氣就醫檢查，直到某日凌晨3點多，父親起床上廁所，聽到房間有怪聲，開門發現兒子全身不停抽搐，連忙打119送醫。

經腦部影像檢查驚見5公分大的腫瘤，內分泌功能檢查則發現泌乳激素超過200ng／dL（男性正常值2.6-17），睪固酮、濾泡刺激素及黃體刺激素3項數據都偏低，而甲狀腺及腎上腺功能正常。

綜合評估後，懷疑是少見巨大泌乳激素瘤。安排手術後，泌乳激素旋即降至101，病理切片報告也證實是泌乳激素瘤，出院後持續回診服用降泌乳激素藥治療，目前泌乳激素已經降到正常值4.67。

臨床上，成年人全身抽搐的原因包括代謝異常（如低血糖、低血鈉、低血鈣、尿毒症、肝性腦病），或者腦部結構異常（如腦瘤、頭部外傷、腦中風），以及感染（如腦膜炎、腦炎、腦膿瘍等），其他原因則與藥物或飲酒相關（如服用可卡因、安非他命、抗生素、抗精神病藥及戒酒症候群等）。

泌乳激素瘤是腦下垂體前葉分泌過多泌乳激素的良性腫瘤，男性和女性的症狀表現明顯不同，女性症狀為月經異常、泌乳、不孕、性慾下降等，因為症狀明顯，所以女性會很快就醫提早發現，此時泌乳激素瘤通常小於1公分，不用接受腦部手術，只需服藥治療即可。

無第二性徵或陽痿 應早就醫

反觀男性症狀則為青少年沒有第二性徵、成年人性慾減退、陽痿、男性女乳症，往往因心理因素難以啟齒，等到視力模糊或視野缺損、頭痛、甚至抽搐時才被發現很大的腫瘤。以此案例來說，直到24歲第二性徵都尚未出現，因而出現上述症狀，此時就必須開刀治療，且也無法完全清除腫瘤。

年滿18歲的男性若仍沒有出現第二性徵，或是有陽痿的情形，也許就是泌乳激素瘤造成的，千萬不要怕沒面子而延誤就醫，可以掛新陳代謝科查原因，才能及早診斷，及早治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌暨新陳代謝系主任）

