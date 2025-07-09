猩紅熱創今年單週最高點 提醒吃藥須滿10天

▲疾管署提醒服用抗生素須滿10天，切勿自行停藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署副署長羅一鈞表示，Ａ型鏈球菌毒性較高的M1UK分型，目前評估在台流行風險低。（記者林惠琴攝）

疾管署昨公布，Ａ型鏈球菌感染造成的猩紅熱，上週就診達到245人次，為今年單週最高點，提醒民眾服用抗生素須滿10天，以預防風濕性心臟病等；至於被稱為「食人菌」的M1UK分型，與長庚醫療團隊合作分析中，在國內侵襲性Ａ型鏈球菌占約3%，目前評估流行風險相對低。

3至12歲兒童最嚴峻

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，檢視健保門急診統計，猩紅熱從去年11月起逐漸上升，到今年5月中旬達到相對高點，現處於高原期，患者以3至12歲兒童為主。

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疾管署副署長羅一鈞指出，猩紅熱為春夏之交常見流行病症，2020至2024年疫情較低，單週病例數多落在兩位數，卻在去年底至今年初起緩升，上週就診達245人次，為今年單週最高，但曾於5月出現單週239人次，因此研判至今均處於相對高點，經詢問相關科別醫師，目前抗生素治療效果不錯，並未發現嚴重情形。

不過，羅一鈞指出，要注意毒性較高的M1UK分型，從2022年開始在歐洲、日本等地流行，甚至出現少見的中毒性休克症候群。國內長庚醫院曾於2022年首度偵測到此菌株，但分析200個侵襲性A型鏈球菌發現占約3%，並無本土流行狀況，國際也已呈現下降趨勢，會再持續偵測，目前評估流行風險相對低。

根據疾管署資料，猩紅熱臨床上患者常是4至6歲的小孩，為學齡兒童常見疾病，因此有「學齡兒童職業病」之稱，除此之外，還可引起像膿皰病、膿皮病、產後熱、敗血症、丹毒、蜂窩組織炎、風濕熱等疾病，在抗生素發明之前，一直都是嬰幼兒最常見的死亡原因之一。

羅一鈞提醒，猩紅熱會引起發燒、咽喉炎、全身紅疹等症狀，在目前腸病毒流行季節，可能不易與腸病毒區分，醫師與家長都要提高警覺。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君補充，猩紅熱使用抗生素的治療天數為10天，民眾千萬不要自行停藥，才能預防風濕性心臟病等病症。

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