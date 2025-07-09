13-24歲梅毒連4年上升 7月起年輕族群免費快篩

▲抽血檢測可知是否感染梅毒；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，7月1日起已啟動「性傳染病匿名諮詢服務」及提供24歲（含）以下「免費梅毒快速篩檢服務」。（記者林惠琴攝）

暑假來臨，年輕人「色色」要做好安全措施！疾管署統計，13至24歲梅毒通報數連續4年上升，今年上半年較去年同期上揚13%，已於7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，委託13家一站式匿名篩檢醫院，提供民眾一對一且個人化的匿名諮詢服務，以及提供24歲（含）以下「免費梅毒快速篩檢服務」。

24歲（含）以下免費快篩

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，今年1至6月愛滋病毒感染與淋病通報分別新增438例、3048例，較去年同期下降14%、19%。不過，梅毒今年上半年新增4912例，較去年同期上揚6%，進一步分析發現，13至24歲為近年來唯一持續上升年齡層，去年通報1773例較2023年上揚19%，已連續4年走升，今年上半年956例也較去年同期上升13%。

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詹珮君指出，這些性傳染病的傳播途徑一樣，確切差異原因不明，但愛滋預防性投藥相對成熟，淋病診斷進展促成及時發現治療也有助疫情往下走。

全台13家醫院匿名諮詢、就醫轉介

為了強化防疫，詹珮君說明，推出「性傳染病匿名諮詢服務」，由全台13家醫院提供，民眾可透過電話專線、E-mail或LINE等多元管道進行一對一專屬服務，對話內容將嚴格保密，諮詢內容涵蓋性傳染病預防、症狀、治療等，並提供就醫轉介。

詹珮君指出，這13家醫院也針對24歲（含）以下提供「免費梅毒快速篩檢服務」，只要1滴血，30分鐘內就會有梅毒檢驗結果；若初步篩檢愛滋或梅毒陽性，亦補助民眾當次就醫免部分負擔及掛號費，以利及早確診與治療，避免傳播或影響生殖健康。

疾管署副署長羅一鈞強調，感染梅毒的口腔或生殖器部位一開始會出現潰爛、紅腫，進展到2期出現發燒、紅疹等全身性症狀，進入3期更會侵犯中樞神經，造成大腦或脊髓病變，影響認知或行走功能。目前坊間檢驗自費約300至800元，此政策期望讓年輕族群不用擔心經濟壓力，接下來將視民眾接受度與利用程度，再評估是否擴大對象。

13家醫院為北市聯醫昆明院區、台北榮總、衛福部桃園醫院、林口長庚、新竹馬偕、台中榮總、中山附醫、成大、奇美、高雄榮總、高醫中和醫院與岡山醫院、高市民生醫院。

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