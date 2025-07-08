夏季總是面紅紅 竟是蠕形蟎蟲作祟

▲醫師透過顯微鏡檢查蠕形蟎蟲。（照片提供／黃奕維）。

文／黃奕維

38歲花花（化名）每到夏季，耳朵和臉部總是泛紅發燙，雖然在戶外有撐傘，但臉上仍不時冒出惱人的丘疹和膿皰，讓她痛苦不已，不敢出門。起初她以為是單純過敏，經醫師檢測才發現，臉上竟爬滿蠕形蟎蟲，透過藥物治療，學習正確清潔方式，選擇成分單純保濕產品，花花臉部症狀大幅改善，出門不再遮遮掩掩。

避免過度清潔、去角質

蠕形蟎蟲是一種微小的節肢動物，肉眼幾乎看不見，需要透過顯微鏡才能觀察到。其實，幾乎所有成年人臉上都有蠕形蟎蟲，它是一種與人類皮膚共存的共生菌，平常以皮膚的油脂和表皮細胞為食，主要寄生在毛囊和皮脂腺內，尤其喜歡臉部的T字部位、臉頰、睫毛、耳朵等皮脂分泌旺盛的區域。

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造成蠕形蟎蟲大量繁殖的原因包括免疫力下降、皮脂分泌旺盛、皮膚屏障受損、體質因素等。如同前述花花，因為皮膚偏油性，炎炎夏日之下，皮膚提供蟎蟲更豐富的食物來源，有利於繁殖。此外，花花經常過度清潔皮膚，像是頻繁使用去角質產品，導致皮膚屏障遭破壞，讓蟎蟲更容易入侵。

當蠕形蟎蟲數量失控時，牠們的排泄物、屍體和外骨骼等殘留物會引起皮膚的發炎反應，進而造成臉部泛紅與灼熱感、丘疹與膿皰、毛孔粗大、皮膚粗糙脫屑、臉部有搔癢感等，往往導致患者自信心受挫、害怕與人眼神接觸，進而迴避社交場合。

蠕形蟎蟲增生症時常與酒糟肌症狀重疊，且容易與青春痘、毛孔粗大等皮膚問題混淆。當皮膚症狀反覆發作，或治療效果不佳時，醫師會透過顯微鏡檢測，確認蠕形蟎蟲數量是否超標。症狀輕者會透過外用藥膏治療，較嚴重的患者會搭配口服藥物，針對血管擴張造成的持續泛紅，可透過雷射治療收縮擴張的血管。

▲顯微鏡下的蠕形蟎蟲。（照片提供／黃奕維）。

選用成分單純保濕產品

若要有效對抗「蟲蟲危機」，平時應避免過度清潔、去角質，並選用成分單純、無刺激性的保濕產品。同時要加強防曬、避免高溫、辛辣食物等誘發因子，並保持規律作息，就有助於穩定膚況。

（作者為黃輝鵬皮膚科診所副院長兼醫師）

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