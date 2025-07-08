風災後清理家園別穿拖鞋 當心染上類鼻疽！

▲清理家園千萬別打赤腳或穿拖鞋，以免感染類鼻疽或受傷；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

中颱丹娜絲襲台帶來強風豪雨，造成多處積水或淹水，疾管署提醒，民眾要小心因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，導致感染類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風或登革熱、腸道傳染病等，尤其去年強颱凱米侵台後1個月累計69例類鼻疽，其中13例死亡，要特別注意防範。

類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸或吸入受病原菌污染的土壤或污水傳染，颱風後1個月內通常會因為吸入性感染，造成個案數增加。

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去年病例逾百破紀錄 24例死亡

疾管署副署長羅一鈞表示，去年強颱凱米襲台後1個月出現69例類鼻疽，其中13例死亡，全年累計119例本土個案，其中24例死亡，創下歷年紀錄，以高雄市89例個案、18例死亡，台南市14例個案、4例死亡，台中市5例個案、1例死亡為主。

羅一鈞呼籲，在颱風過後，民眾清理家園勿赤腳或穿拖鞋，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被鐵釘、鐵片等生鏽器物刺傷或割傷，以防感染類鼻疽，或是鉤端螺旋體、破傷風。

羅一鈞指出，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，因感染後重症機率較高，應儘量待在室內並避免開窗，也可於室內外皆戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，降低感染機會。

疾管署亦提醒，風災後1週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，必須小心登革熱風險，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，台南、高雄、屏東居民更要注意「二溝」，也就是屋簷排水槽（天溝）、屋後防火巷水溝（屋後溝），有積水就立即清除或投藥。

▲丹娜絲颱風帶來多處災情。（記者黃淑莉攝）

避免接觸污水、污泥或病媒蚊

此外，要注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。疾管署指出，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限、停水地區要飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，應立即通報當地自來水事業單位處理。

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