健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》6旬婦身上不明「鬼抓痕」 醫揭是肝臟求救訊號

2025/09/15 21:30

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，肝指數、黃疸指數高時，引起患者皮膚搔癢，因此會不自覺抓癢，留下抓痕；情境照。（圖取自freepik）

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，肝指數、黃疸指數高時，引起患者皮膚搔癢，因此會不自覺抓癢，留下抓痕；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是沉默的器官，等到出現不適症狀，通常情況已嚴重。因此，日常對於身體出現的任何警訊，均不應輕忽。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅分享1起60多歲婦人案例，指出該婦人每天早上都會發現身體出現許多抓痕，還特別去廟裡做祭改卻無效。直到面色發黃就醫檢查，才發現肝指數、黃疸指數飆高，並確認抓痕是肝功能異常、膽結石所引起，經手術治療也已康復。

陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，1名60多歲的婦人求診主訴每天早上醒來，都會發現身體莫名出現抓痕。一開始只有幾條，後來抓痕卻越來越多。家人詢問怎麼回事，她也不知道是什麼時候被抓的。除此之外，婦人講話時會突然失去意識，話講到一半也會突然斷片。

一開始該名女病患的家人選擇民俗療法，前往寺廟做祭改、喝符水，不過症狀未改善，反而變得更嚴重。後來發現她的臉色越來越黃，才想到前往醫院檢查。經抽血檢查發現，女病患肝指數高達300-400，黃疸指數正常值應不超過1.5，竟也高到10左右。看到這樣的結果，原本擔心最差的情況是肝衰竭，也有可能是肝癌、肝硬化，或者是胰臟癌、膽管癌造成阻塞等。所幸進一步檢查後，發現其實是膽結石引起的問題。

陳榮堅進一步說明，一般來說，總膽管若被結石塞住，很快就會出現發燒、肚子痛等症狀，病人會盡快就醫。然而，該名女病患的情況是結石只塞住部分，導致肝臟慢慢發炎，症狀不明顯，所以一開始沒有聯想到是疾病，而選擇了民俗療法。該女病患一開始先接受胃鏡處理，但因結石已經卡太久，約有30-40顆，最後決定進行微創手術處理，且手術5天之後，所有指數都恢復正常值。

陳榮堅解釋，至於最初女病患身上那些莫名的抓痕與混亂的意識，其實是肝功能異常所致：當肝指數、黃疸指數高時，引起患者皮膚搔癢，因此不自覺抓癢時留下抓痕；另，肝指數高時，導致代謝異常、毒素如阿摩尼亞累積，也會造成意識混亂。

陳榮堅強調，我們尊重每個人的信仰，但身體出現異常時，有可能是一種求救訊號，因此仍建議就醫檢查，找出真正的原因。

