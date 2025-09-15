自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》魚鰭劃過滲進海水 老船長急送ICU搶命

2025/09/15 22:05

老船長不慎染到創傷弧菌，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金回憶搶命大作戰，終於把瀕死的他救回來；圖為情境照。（圖取自freepik）

老船長不慎染到創傷弧菌，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金回憶搶命大作戰，終於把瀕死的他救回來；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「如果我當初再多說幾句，逼他去醫院就好⋯⋯」阿海師的兒子紅著眼眶說。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」上幽幽訴說著，在ICU最常看到悲痛的、手足無措的家屬。阿海師只是被魚鰭劃過小傷口，隨手用海水洗一下，竟染上創傷弧菌，到院後一刻不得閒，醫護時刻在搶命。

阿海師是一名老船長，那天在漁港卸貨，處理一尾剛捕撈上岸的肥美的大魚。他熟練地取出魚鉤，不料，鋒利的魚鰭輕輕劃過他的右手背，留下了一道不到一公分的小傷口。順手舀海水沖洗一下，這一下讓海洋裡最凶猛的細菌─創傷弧菌，鑽進入他身體。

小事啦！ 鐵漢不知大難臨頭

短短幾個小時內，阿海師的手臂從輕微紅腫，迅速蔓延開來，伴隨著難以忍受的劇烈疼痛。那種痛，遠遠超過了肉眼可見的傷口範圍。當家人發現異狀，催促他去醫院時，他還像個鐵漢般揮揮手：「小事啦，哪有那麼嚴重？」但接下來的病程，卻以一種令人措手不及的速度發展。

那ㄟ按捏！ 連意識都模糊不清

阿海師的皮膚上開始出現紫黑色的斑塊，繼而長出了令人觸目驚心的出血性水泡，那是創傷弧菌侵入皮下組織的典型徵兆。緊接著，他開始發燒、畏寒、全身無力，意識也漸漸模糊不清。從被魚鰭劃過，到陷入危急休克，病程發展之快，快到讓阿海師的家人從輕忽變成了徹底的恐慌。

當阿海師被送進加護病房時，他的血壓很低，肝腎功能也因為敗血性休克而開始衰竭 。陳志金也深知，這是在鬼門關前搶人的一戰，必須把手上所有的「武器」（後線抗生素、升壓劑、呼吸器、洗腎、手術清創...）全部都毫無保留地押下去。

搏命救人！ 醫護武器輪番上陣

醫護在跟「時間」打仗。創傷弧菌敗血症患者的死亡率高達50%以上，且多數都在住院48小時內急遽死亡。在ICU的每一分每一秒的延遲，都可能意味著阿海師的組織一步步壞死，甚至截肢或死亡的風險。家屬在加護病房門口焦急地等待，消化著剛剛手術醫師口中的「截肢」、「清創」等艱澀字眼，內心充滿了恐懼與自責。

陳志金表示，阿海師的堅毅性格，讓他習慣了「小傷口沒什麼」，但這正是許多高危險職業者的共通盲點。經過漫長而艱辛的治療，阿海師最終戰勝了這場凶猛的戰役，從死神手中奪回了生命。然而，為了保住性命，他失去了大部分壞死的手臂組織，明顯比另一手「瘦小」、留下了永久的傷疤。對於一個以大海為生命的老船長而言，或許再也無法重返海上，是比任何傷痛都更難以接受的事實，但他畢竟撿回一命，這次瀕死的經歷，也讓他看見了人生的另一片大海。

