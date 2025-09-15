自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

台灣之光》抗肺腺癌皮膚遭摧殘 林口長庚找到新解方登上國際期刋

2025/09/15 20:20

肺腺癌標靶藥物副作用，患者皮膚潰瘍，林口長庚醫療團隊找到眼藥，敷於患部。（盧俊瑋提供）

肺腺癌標靶藥物副作用，患者皮膚潰瘍，林口長庚醫療團隊找到眼藥，敷於患部。（盧俊瑋提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕β-blocker眼藥水透過紗布，敷蓋於肺腺癌病人頭皮或臉部潰瘍患部，林口長庚醫療跨科團隊經過5年試煉，登上《皮膚病學》JAMA Dermatology期刊。參與此次研究的皮膚科醫師盧俊瑋說，這篇論文在跟該期刊，來來回回一年後，終於刊出了。

林口長庚醫療團隊是很堅強陣容，由胸腔腫瘤科主任柯皓文醫師領軍，結合皮膚免疫科主任鐘文宏醫師、長庚大學臨床醫學研究所教授蘇中慧、皮膚科醫師陳萱齊及盧俊瑋、長庚診所院長柯毓賢、肺癌個管師曾麗娟等人投入研究。

林口長庚團隊治療突破 登上美國《皮膚病學》重量級期刊

《皮膚病學》期刊是美國醫學會出版的同儕審查月刊。該期刊涵蓋內外科皮膚病學、兒科和老年皮膚病學以及腫瘤和美容皮膚外科的診斷和治療效果。根據期刊引證報告 （JRC），該期刊2021年的影響因子為11.816，在「皮膚病學」類別的69種期刊中排名第二。

抗癌病人常因爛皮膚 疼痛難耐放棄治療

盧俊瑋說，肺腺癌標靶藥物雖然帶來治療上的突破，但常伴隨棘手的副作用。許多使用新一代藥物Amivantamab（肺倍恩）的肺腺癌病人，會出現嚴重的皮膚問題。「我常在診間看到患者的頭皮、臉部潰瘍，且久久不癒合，不少人因疼痛難耐而放棄抗癌治療」他說，胸腔科醫師往往只能選擇減藥或停藥，導致抗癌治療被迫中斷。

台灣肺癌學會針對使用Amivantamab皮膚副作用的照護手冊，讓抗癌者愈來愈有信心走下去。（取自盧俊瑋臉書）

台灣肺癌學會針對使用Amivantamab皮膚副作用的照護手冊，讓抗癌者愈來愈有信心走下去。（取自盧俊瑋臉書）

於是5年前，林口長庚肺癌皮膚團隊群策群力想盡辦法，盧俊瑋表示，要讓患者盡量不減藥、不停藥的前提下，努力要讓病人頭皮於一個月內癒合的方式。從一開始醫護人員手足無措，到慢慢探索處理方式，愈來愈胸有成竹、形成一套固定治療流程，他說：「從頭到尾至案例整理發表，花了5年時間，但一切都值得」。這項成果已登上國際頂尖期刊《JAMA Dermatology》，並且是長庚醫院與長庚大學團隊獨家取得的專利。

林口長庚胸腔腫瘤科主任柯皓文醫師表示，Amivantamab在肺腺癌的治療中具有特殊地位。它是一種「雙特異性抗體」，同時鎖定EGFR和MET兩條癌細胞的生長路徑，不僅可用於常見的外顯子19缺失（exon 19 deletion）與L858R突變肺癌的治療，對於EGFR 外顯子20插入突變（exon 20 insertion）這種難治型肺癌，亦展現療效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中