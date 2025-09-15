健康網》吃蛋≠心臟病 法國百萬網紅「控糖女神」破除刻板印象

法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩破除吃蛋會罹患心臟病，她說，那麼多研究證實，蛋的膽固醇與心血管疾病沒有太大關連；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕素有「控糖女神」之稱的潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspé）在YouTube頻道上，對於每日吃蛋這件事，提出古今中外佐證，她說：「每天吃10顆蛋都沒有問題！」若是大家對蛋的認知還停留在90年代，要把蛋黃挑掉，那真的是大錯特錯。

潔西．伊喬斯佩是法國生物學家經營YouTube頻道「控糖女神」，擁有168萬訂閱，同時她也是《紐約時報》暢銷書作家。她介紹蛋的成分，黃色的部分是蛋黃，白色的是蛋白。蛋黃主要是脂肪，所以有5公克的脂肪，其中有185毫克的膽固醇。蛋黃有3公克蛋白質，還有一大堆維生素、礦物質、抗氧化物質，對健康很好。蛋白基本上只是水，約90%是水，含4公克蛋白，沒有脂肪、沒有膽固醇。

潔西．伊喬斯佩追溯在90年代，人們把蛋黃去除，只吃蛋白，因為認為蛋裡膽固醇會導致心臟病，全因「7國研究」，讓大家接受吃膽固醇、脂肪，會有較高的心臟病死亡風險的論點。人們認為，這代表吃進去的膽固醇會變成血管裡的膽固醇、壞脂肪沉積，然後會死於心臟病，於是低脂運動展開。

緊接著在1977-1980年代，美國飲食指南與美國心臟協會指出，每天膽固醇不要超過300毫克，也就是不要超過2顆蛋的攝取，潔西．伊喬斯佩表示，於是大家都開始怕吃雞蛋、全脂優格，改吃低脂產品，但這些產品為了口感，加了很多糖，又衍生另一個健康問題。

潔西．伊喬斯佩指出，甚至美國飲食指南直接建議少吃蛋，醫師也被教育「吃膽固醇會造成心臟病」。終於在21世紀開始，研究發現膽固醇是身體重要分子，構成細胞膜、合成荷爾蒙、保護神經元與腦細胞。研究也發現缺乏膽固醇會造成發育與認知問題。關鍵發現是：吃進去的膽固醇不會直接成為血中膽固醇。肝臟會製造大約80%的膽固醇，只有大約20%來自食物，大部分吃進去的膽固醇會被排出。

10年前美國飲食指南更新 移除膳食膽固醇上限

於是在2015年美國飲食指南更新，完全移除了膳食膽固醇上限，並開始強調應該注意的是飽和脂肪和反式脂肪，而不是膳食膽固醇。潔西．伊喬斯佩表示，天天吃雞蛋。不必限定吃多少，雞蛋裡的膽固醇不是有害的。

潔西．伊喬斯佩說，有一項研究叫做「糖友早餐日食一顆蛋比燕麥更能改善發炎，而不增加其他心代謝風險因子」，這個研究顯示糖尿病患者把麥片改成吃雞蛋，血中發炎下降。雞蛋其實比許多早餐食品更好，也比甜食、澱粉類、加工食物好。

國健署也表示，許多研究發現我們體內的膽固醇主要由自身生成，飲食中的膽固醇較不易引起血中膽固醇的升高，有文獻指出，健康成年人每日適量食用雞蛋並不會導致血中膽固醇含量增加。此外，也有研究指出，攝取雞蛋與心血管疾病發生的風險沒有相關。

