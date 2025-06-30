長輩拇指痛不是老化 罹媽媽手合併退化性關節炎

▲媽媽手藉由顯微血管栓塞術，疼痛感可顯著改善，恢復正常生活。 （照片提供／李政憲）

文／李政憲

許多中高齡患者長期受到手部疼痛困擾，特別是拇指與手腕交界處的疼痛，常被誤認為是自然老化。事實上，這類疼痛多與狹窄性肌腱滑膜炎（俗稱媽媽手）或退化性關節炎有關，若能及早治療，仍有顯著改善機會。

顯微血管栓塞術改善疼痛

65歲的陳女士多年來拇指外側疼痛，煮飯、寫字、抱孫時如火燒般疼痛，夜間也常痛醒。她曾接受復健與注射，僅短暫緩解，後來甚至出現關節腫脹與變形。經疼痛門診確診為媽媽手合併退化性關節炎，並接受顯微血管栓塞術（Transcatheter Arterial Embolization, TAE）。術後3週內疼痛顯著改善，恢復日常功能，她表示：「原本以為只能忍，沒想到現在連寫字都不痛了。」

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慢性手部疼痛的背後，常與肌腱滑膜發炎、異常血管新生與神經纖維增生有關，導致血流異常與慢性發炎，形成惡性循環。

媽媽手多見於長期使用拇指的族群，如家庭主婦與電腦工作者；退化性關節炎則常見於年過50歲的女性，特別影響手指末端與近端關節。

家庭主婦、電腦工作者好發

顯微血管栓塞術是1種微創介入療法，透過導管注入微小栓塞粒子，封閉異常血管，減少局部發炎與疼痛。治療時間約1小時，無需開刀與住院，術後可當日返家，約2-4週內可見療效。

此治療方式適合藥物或復健效果不佳、關節退化影響功能，或無法接受手術的患者。根據2022年《血管和介入放射學期刊》（Journal of Vascular and Interventional Radiology）發表的系統性回顧研究，顯微血管栓塞術技術成功率超過95%，疼痛改善顯著，副作用輕微，復發率低。

慢性手部疼痛不必然是老化導致。若長期疼痛影響日常生活，建議及早就醫，尋求疼痛專科醫師評估與合適治療，讓雙手重新找回靈活與自在。

（作者為羅東博愛醫院全人疼痛照護中心醫師）

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