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拔助聽器忘記耳塞 60歲男耳道發炎

2025/06/29 05:30
拔助聽器忘記耳塞 60歲男耳道發炎

▲圖1：黑色軟質耳塞卡在耳道內。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

拔助聽器忘記耳塞 60歲男耳道發炎

▲圖3：治療2週之後，耳道的腫脹已消褪，不再有膿液分泌物。（照片提供／楊士維）

耳道異物在臨床上並不罕見，過去普遍認為其主要發生於兒童族群。主要是因為年幼的孩子對世界充滿好奇心，在探索過程中，常會不經意地將異物放入耳朵或鼻孔內。玩具零件、鈕扣電池、豆子、廻紋針等物品，都是耳鼻喉科醫師在兒童患者身上經常取出的異物。然而成年人同樣可能遭遇此困擾。

拔助聽器忘記耳塞 60歲男耳道發炎

▲圖2：耳道異物取出後，可見耳道十分腫脹以及膿汁分泌物分佈在耳道內。（照片提供／楊士維）

耳道異物未必只發生在兒童身上

近期便遇到一名年約60歲的男病患，在某次搭機前往海外旅遊的8日行程中，從出發首日便感覺左耳悶脹、隱隱作痛。但由於就醫不方便，加上他本人抱著得過且過的心情，心想回台灣後，若耳朵還是不舒服再去就醫。然而，隨著旅程結束返國後，耳朵的不適感不減反增，他趕緊前來就醫。

經耳鏡檢查後，發現他的左耳道內有一塊黑色異物，外觀略呈圓形（圖1）。小心取出後發現，竟是使用助聽器時，放置於耳道內的軟質耳塞。此類軟耳塞通常為矽膠材質，彈性佳且質地柔軟，目的在於提升配戴舒適度，並避免聲音外洩。

一旦取下助聽器時，未能連帶將耳塞一併拔出，極易遺留在耳道內而不自知。耳道檢查顯示，該處已出現紅腫及膿性分泌物（圖2），顯示局部已發炎感染，難怪病人在整段旅程中，耳痛未曾緩解。在確認異物取出，並清潔耳道後，給予抗生素及耳滴劑治療。經2週後耳道幾近完全復原，症狀亦隨之消失（圖3）。

配戴耳機等物 留意小零件完整

此案例提醒我們，耳道異物雖常見於兒童，成人亦不能掉以輕心。尤其像配戴助聽器、耳機或耳塞等習慣性置物於耳內的族群，需定期檢查使用狀況，避免因不慎遺留小零件於耳道中而引發感染。

一旦有耳部悶痛、聽力變差或異味分泌等症狀，切勿自行嘗試挖取或置之不理，應儘早尋求專業醫師協助，以免小病拖成大患。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

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