梅雨季濕氣重 藥食膳清熱好消暑

▲白扁豆藥膳雞湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲藿香水果茶。（照片提供／王儀絜）

室內保持通風乾燥 寢具定期清洗

最近的天氣悶熱又潮濕，不僅容易引起身體不適，也會影響情緒，如感到疲倦、煩躁、水腫現象、腸胃不適等問題。建議日常生活作息要規律，避免熬夜，工作期間要適度休息，別忘了起身活動筋骨；室內環境儘量保持通風乾燥，寢具定期清洗更換，讓身體及足部保持乾爽，也有助於緩解因濕氣帶來的不適感；飲食部分，記得白天少量常喝水，選擇清淡易消化的食物，避免攝取高糖、高油或寒涼的料理，以減輕腸胃的負擔，也可以利用藥食膳，調解體內的濕氣。

白天少量常喝水 清淡飲食顧腸胃

分享2道可以祛濕熱的簡單藥食膳：

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◎白扁豆藥膳雞湯：

●藥食材：藿香、白扁豆、菊花、玉竹、枸杞、雞腿肉、嫩薑、米酒、鹽。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，雞腿肉過水汆燙，備用。

2.將步驟1洗淨的藥食材（除菊花、枸杞），放入電鍋內鍋中，加入適量的水及米酒，外鍋加入1杯水，按下開關，蒸至開關跳起後，再將菊花跟枸杞放入內鍋，續燜10-15分鐘。

3.加入少量的鹽調味，攪拌均勻，即可起鍋盛碗。

●功效：

「藿香」性味辛微溫，可祛暑解表，化濕和胃；「白扁豆」性味甘微溫，可健脾化濕，和中消暑；「玉竹」性味甘微寒，可養陰潤肺，生津養胃；「菊花」性味甘苦微寒，可疏風清熱，平肝明目；「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎，益精明目：「嫩薑」性味辛溫，可溫中止嘔，發汗解表；「雞肉」性味甘溫，可溫中補虛、含蛋白質及維生素。

●小叮嚀：可去雞皮減少湯品油膩感；素食者用杏鮑菇取代雞腿肉。

◎藿香水果茶：

●藥食材：藿香、薄荷、蘋果、李子、茶葉、蜂蜜。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，蘋果去皮，蘋果跟李子切片，備用。

2.鍋子加入適量水，放入步驟1的藿香，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，即可關火。

3.接著小心放入薄荷、茶葉、蘋果及李子切片，續燜5-10分鐘。

4.待稍涼，飲用前加入適量蜂蜜調味即可。

●功效：

「薄荷」性味辛涼，可疏散風熱、疏肝行氣；「蘋果」含膳食纖維、維生素Ａ、Ｃ；「李子」富含維生素B群、花青素、β-胡蘿蔔素；「茶葉」可去膩消食、生津止渴；「蜂蜜」性味甘平，可潤肺止咳、潤腸。

●小叮嚀：若排便偏軟或血糖偏高者，可用甜菊取代蜂蜜；水果可以依照時令調整。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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