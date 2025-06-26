尿失禁、走不穩、認知變遲鈍 常壓性水腦症作怪

▲若長者出現走路慢、小碎步，跨不開腳步行走，合併尿失禁，則要考慮常壓性水腦症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

▲圖2：電腦斷層影像為正常的腦室大小。（照片提供／羅彥宇）

83歲的黃伯伯是1位農民，除了高血壓之外，過去身體健康狀況良好，但是這兩個多月以來，不僅走路慢，而且是小碎步，似乎就是跨不開腳步行走。為了預防跌倒，這次由兒子推著輪椅來到門診。

▲圖1：電腦斷層影像顯示，黃伯伯的腦室膨大（藍色所指為雙側腦室）。（照片提供／羅彥宇）

他的大兒子黃先生說：「他去年暑假還能騎車出門，最近也沒有跌倒受傷，可是他就是走路越來越不對勁，甚至因為動作慢，經常跑廁所來不及而尿在褲子上。」黃伯伯有些聽力障礙，但是面帶微笑地說：「我也不知道怎麼回事，腳好像就是重重的，想要跨卻又跨不開，膝蓋雖然不靈活，但也不會痛，而且我的力氣都還很好。」我測試了一下黃伯伯的握力，確實強而有力，臂膀就像有接受重訓般結實。

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我請他坐在床沿，並且雙腳懸空，兩側下肢的遠端或近端肌力都正常，膝反射也正常，感覺測試也是正常，關節觸診也無異樣。

請他下來站穩後行走，一起步就非常地明顯不順暢，雙腳像是被地板吸住一樣。我想到了常壓性水腦症的可能，因此追問了有關尿失禁的問題。黃伯伯說：「我這幾個月常常來不及去廁所就尿出來，不確定是不是因為動作慢，但是這也是這幾個月才有的事情。」除此之外，黃先生小聲地問我：「而且我爸好像變得鈍鈍的，跟他講過的事，他過沒多久就要再問1次，這樣是不是失智症啊？」

手術引流治療 症狀獲改善

我與黃伯伯及家人討論了我的初步想法是常壓性水腦，並且安排腦部斷層掃描。1週後的返診，腦部影像顯示雙側腦室膨大（圖1、圖2），但沒有腫塊或其他異常出血。我將黃伯伯轉至神經外科的同事處理，並預先告知施行引流手術治療的可能性。後來他接受了手術，裝了個可調整壓力的引流管，自費10多萬元。1個月過後，黃伯伯已能自行踏步進入診間，家人也覺得他的記憶力有些進步，尿失禁的問題好像也減輕了。

常壓性水腦症有3個臨床特徵：尿失禁、步態遲滯、輕度認知障礙。除了影像上的腦室膨大，也需要仔細地澄清臨床症狀的相關性，絕非「單看影像就能診斷」的疾病，如果有神經內科與神經外科的合作，較能減少誤診或過度診斷的風險。一般會住院時先暫時性引流，測試步態對引流是否有反應，然後才會進行手術。

常壓性水腦症並非常見，盛行率每10萬人口約為20人，但由於其具有可回復性的特性，所以也需與退化性失智症鑑別診斷。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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