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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

複合式術前藥物治療 有效消除「三陽性乳癌」腫瘤

2025/06/25 05:30

▲超音波下的乳癌腫塊；治療前的惡性腫瘤（右圖），治療後惡性腫瘤消失（左圖）。（照片提供／陳尹陽）

▲超音波下的乳癌腫塊；治療前的惡性腫瘤（右圖），治療後惡性腫瘤消失（左圖）。（照片提供／陳尹陽）

文／陳尹陽

1名50歲女病患半年前摸到乳房硬塊但未就醫，直到最近發現腫塊變大，合併局部變形皮膚突起，趕緊前往乳房外科求診，超音波發現2.3公分的不規則乳房腫塊，所幸尚無腋下淋巴結腫大或病變，經粗針穿刺後確診為乳癌第2期，且免疫化學染色結果為三陽性乳癌。

三陽性乳癌為癌細胞表面荷爾蒙受體ER和PR以及Her-2受體皆為陽性，所以藥物治療的選擇需要雙管齊下，除了針對Her-2陽性的標靶治療和化學治療，還需要根據患者停經與否選擇不同的抗荷爾蒙藥物，才能達到複合式的治療效果。

在門診經過完整的病情解釋和討論後，為患者制定前導性藥物治療計畫，包含術前的化學治療、標靶治療加上荷爾蒙治療，3種藥物一起作用能達到縮小腫瘤、保留乳房組織的效果。

經過6次的療程之後，核磁共振檢查已經沒有看到腫瘤。接著進行整型式乳房保留手術與前哨淋巴切片，病理報告也顯示無癌細胞殘存且淋巴無轉移，提升預後以及降低未來復發機率。

保住乳房外觀 降復發機率

相較於傳統乳癌手術必須將整個乳房組織拿掉留下巨大疤痕，整型式乳房保留手術除了可以保留較多乳房組織，特殊的乳暈傷口也不明顯，能幫助患者維持原本的乳房外觀，讓患者不會因為乳癌而影響生活品質，更不會因手術影響外觀而失去自信。

除了定期做乳房超音波和乳房攝影檢查，民眾平常可以每月進行乳房自我檢查，如有摸到硬塊或其他任何異狀，一定要儘快到乳房外科門診做進一步的檢查，才能及早發現，及早治療。

（作者為台中台安醫院進化總院乳房外科醫師）

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