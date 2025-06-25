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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

血便以為痔瘡 就醫確診大腸癌

2025/06/25 05:30

▲出現血便、排便困難等症狀時，切勿掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲出現血便、排便困難等症狀時，切勿掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳柏諺

42歲林先生本身沒有慢性疾病，爸爸有大腸癌，最近2個月發現大便完馬桶裡面有血，起初以為是痔瘡的關係而自行去藥局購買藥膏擦拭，中間一段時間有改善，但最近又開始有鮮血出現，食慾變得不好同時也合併有排便困難，因此來門診安排大腸鏡檢查，檢查中發現是大腸癌，後續安排影像學檢查後確定是大腸癌第3期並接受手術及化學治療。

血便是臨床上常見的腸胃症狀之一，泛指糞便中混有鮮紅色、暗紅色，甚至黑色的血液，其出血部位可能遍佈整個腸胃道，若是鮮血則最常見的是來自下消化道，尤其是大腸與直腸，而引起血便的原因很多，從輕微的痔瘡到潛藏的癌症，皆有可能。

常見的良性原因包括痔瘡、肛裂、大腸憩室出血，這些情況可能因便秘、腹瀉、血管脆弱或黏膜損傷引起。一般以鮮紅色血液、無痛性或伴隨排便疼痛表現，然而，當血便伴隨排便習慣改變（如腹瀉與便秘交替）、體重減輕、貧血、腹部悶痛或糞便變細時，則需高度警覺大腸癌的可能性。

排便困難、體重減輕應警覺

大腸癌是台灣最常見的癌症之一，且在國內高居癌症死亡率前列，其初期可能沒有明顯症狀，而血便常是最早出現的警訊之一，特別是位於左側大腸或直腸的癌症，出血多呈鮮紅或暗紅色，容易與痔瘡混淆而延誤診斷；而右側大腸癌大多出血量小、混於糞便中，多表現為糞便隱血或慢性貧血。

為了早期發現大腸癌，政府推動50-74歲民眾每2年一次的大便潛血檢查（FOBT），若結果陽性，建議進一步接受大腸鏡檢查，但即使大便潛血檢查陰性也不能掉以輕心，若是有症狀還是要接受檢查，而大腸鏡能直接觀察腸道病灶、同時進行瘜肉切除與檢驗，是目前最有效的診斷工具。

血便不應輕忽，尤其若持續出現或伴隨其他危險徵象，應儘速就醫檢查，透過定期篩檢與早期介入，大腸癌是有機會被預防與治癒的。

（作者為國泰綜合醫院消化內科醫師）

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